Uber расширяет водные перевозки в Европе — Finance.ua

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Uber расширяет водные перевозки в Европе

Личные финансы
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Uber расширяет водные перевозки в Европе
Uber расширяет водные перевозки в Европе
Приложение для организации поездок в Uber запускает новые услуги водного транспорта в Европе.
Об этом пишет Euronews Travel.
«Этим летом транспортная компания запустила новые варианты лодок в нескольких популярных странах — от туристических круизов до яхт», — говорится в сообщении.

Париж

К Олимпийским играм во французской столице заработает Uber Cruise.
Это бесплатная часовая поездка, заказать которую можно будет с 12 июля по 3 августа 2024 года.

Венеция

Водные суда остаются одним из единственных способов передвижения по этому итальянскому городу из-за того, что круизным лайнерам запрещено заезжать в Венецию.
С 3 июля 2024 г. жители и гости Венеции могут вызвать водное такси с помощью сервиса Uber, заказав так называемый Limo Boat.
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Такие лодки стоят от 120 евро за поездку и вмещают до шести человек одновременно, вызвать их можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

Греция

Сервис по вызову лодочного такси Uber был запущен на греческом острове Миконос прошлым летом. В этом сезоне услуга возвращается, при этом она будет расширена и на другие пункты назначения в Греции.
С июля 2024 года в приложении Uber появилась возможность использования лодки, позволяющей гостям Афин, Корфу и Санторини исследовать по воде даже труднодоступные пляжи и таверны.
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По этим греческим направлениям услуга доступна с 9:00 до 21:00, но цены варьируются в зависимости от месторасположения: минимальная стоимость составляет от 200 евро за лодку.

Ибица

С августа 2024 года ежедневно в 12:00 с Ибицы можно будет отправиться в восьмичасовое путешествие на роскошной яхте Sunseeker компанией до восьми человек с личным шкипером. Обойдется это удовольствие в 1600 евро, в стоимость также будет включен трансфер от отелей до пристани, а гости смогут сами спланировать свой маршрут по воде.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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