В Нидерландах переполнены приюты — украинским беженцам отказывают в убежище Сегодня 10:48 — Личные финансы

В Нидерландах переполнены приюты — украинским беженцам отказывают в убежище

Нидерландские муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест размещения.

Об этом сообщает NOS

«Нидерландские муниципалитеты из-за нехватки мест для размещения вынуждены отказывать украинским беженцам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что муниципальные центры размещения украинцев уже несколько месяцев переполнены. Нидерландская ассоциация муниципалитетов (VNG) недавно направила обеспокоенное письмо премьер-министру Нидерландов, а мэрии четырех крупнейших городов обратились в Министерство по делам убежища и миграции с просьбой принять меры относительно ситуации. Совет по делам беженцев Нидерландов и муниципалитет Амстердама также бьют тревогу.

«На этой неделе в Амстердаме мы были вынуждены отказать десяткам людей, которые остались без крова, как и неделей ранее», — говорит советник амстердамского муниципалитета Рутгер Гроот Вассинк, который занимается социальными вопросами и вопросом беженцев.

«Невозможно направить их в другие города, поскольку по всей стране сейчас доступно менее 35 мест, а уровень заполняемости составляет 99,8 процента», — отметил он.

В Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев. Из них 93 770 находятся в муниципальных центрах для беженцев.

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Коэффициент заполненности муниципальных центров уже несколько месяцев составляет около 100%.

Муниципалитеты обратились в Палату представителей, отметив, что они получают «мало поддержки от правительства» и критикуют слишком низкую компенсацию за размещение. Это приводит к тому, что «местные органы власти с опаской относятся к организации дополнительных мест размещения», — отмечает Нидерландская ассоциация муниципалитетов (VNG).

Ожидается, что из-за нестабильной геополитической ситуации количество украинцев в Нидерландах будет расти.

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Украинцы, бежавшие от войны в своей стране, подпадают под Европейскую директиву временной защиты (RTB) и имеют право на жилье и образование в Нидерландах. Эта программа действует до 4 марта 2026 года. Муниципалитеты должны обеспечить места для размещения в соответствии с их возможностями и размерами, получая средства за каждого беженца.

Сейчас более 27 000 зарегистрированных украинцев в Нидерландах не находятся в муниципальных центрах для беженцев; они арендуют жилье или живут у друзей или в семьях.

В начале года правительство снизило компенсацию за размещение беженцев с 61 до 44 евро в день. По данным четырех крупнейших городов Нидерландов (Амстердам, Роттердам, Утрехт и Гаага), реальные затраты на одного человека колеблются между 55 и 60 евро в день.

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Для Гааги это означает ежегодный дефицит в 4 миллиона евро. «Таким образом, правительство сознательно и незаконно нарушает договоренности о надлежащем финансировании муниципалитетов», — отмечается в обращении.

Красный Крест фиксирует рост числа обращающихся за помощью украинских беженцев. В декабре и январе более 200 украинцев искали помощи в размещении, а в феврале их количество выросло до 400. Организация может предоставлять временные места в гостиницах на максимум три ночи, но это не является долгосрочным решением проблемы.

Палата представителей планирует провести дебаты по ситуации с размещением украинских беженцев.

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Укрінформ По материалам:

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