Нидерланды за три года наказали не менее 70 компаний за обход санкций против рф Сегодня 05:45 — Мир

Нидерланды за последние три года привлекли к ответственности не менее 70 компаний и лиц по обвинению в нарушении санкций, введенных ЕС против рф из-за полномасштабной войны россии в Украине.

Об этом сообщает Algemeen Dagblad

«Нидерланды за последние три года наказали по меньшей мере 70 компаний и лиц за нарушение санкций против россии. Кроме того, еще 40 дел находятся на стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый не попавший в россию микрочип — это уменьшение количества погибших в Украине.

Как пишет издание, служба фискальной разведки и расследований возбудила 30 дел. В шести из них суды уже вынесли приговоры, предусматривающие штрафы и заключение сроком до 32 месяцев. Другие дела находятся в стадии расследования или рассмотрения.

Кроме того, 80 дел возбудила таможня. Из них 64 были урегулированы с согласия сторон со штрафом в размере от 500 до 200 тыс. евро.

Точное количество привлеченных к ответственности и оштрафованных власти назвать не смогли, поскольку в одном деле могут быть задействованы несколько компаний и физических лиц.

Укрінформ По материалам:

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