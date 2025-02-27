Нидерланды за три года наказали не менее 70 компаний за обход санкций против рф — Finance.ua
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Нидерланды за три года наказали не менее 70 компаний за обход санкций против рф

Мир
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Нидерланды за последние три года привлекли к ответственности не менее 70 компаний и лиц по обвинению в нарушении санкций, введенных ЕС против рф из-за полномасштабной войны россии в Украине.
Об этом сообщает Algemeen Dagblad.
«Нидерланды за последние три года наказали по меньшей мере 70 компаний и лиц за нарушение санкций против россии. Кроме того, еще 40 дел находятся на стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый не попавший в россию микрочип — это уменьшение количества погибших в Украине.
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Как пишет издание, служба фискальной разведки и расследований возбудила 30 дел. В шести из них суды уже вынесли приговоры, предусматривающие штрафы и заключение сроком до 32 месяцев. Другие дела находятся в стадии расследования или рассмотрения.
Кроме того, 80 дел возбудила таможня. Из них 64 были урегулированы с согласия сторон со штрафом в размере от 500 до 200 тыс. евро.
Точное количество привлеченных к ответственности и оштрафованных власти назвать не смогли, поскольку в одном деле могут быть задействованы несколько компаний и физических лиц.
По материалам:
Укрінформ
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