В НБУ рассказали, когда вернут плавающий курс — Finance.ua

В НБУ рассказали, когда вернут плавающий курс Сегодня 12:00 — Валюта

По словам директора департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексея Лупина, в вопросе плавающего курса есть два основных момента. Первый из них — сбалансирование рынка.

Кстати, полную запись с форума можно приобрести по ссылке. «Практически все военное время Национальный банк продает иностранную валюту из резервов. Плавающий курс предусматривает, что ситуация „спрос-предложение“ меняется каждый день. К примеру, сегодня у нас преобладает спрос, а завтра — предложение. Когда на рынке постоянно преобладает спрос, „плавание“ не происходит, потому что это фактически ползучая девальвация, которая будет зависеть от того, по каким курсам Национальный банк продает валюту», — объяснил он в ходе Третьего всеукраинского валютного форума, организованного порталами Finance.ua и «Минфин».

Лупин рассказал, каким образом можно сбалансировать рынок. В первую очередь через увеличение экспорта. Больше экспортной выручки, обращает внимание представитель НБУ, нам даст разблокировка портов.

Кстати, 22 июля Украина подписала так называемое зерновое соглашение, согласно которому должен заработать безопасный коридор для вывоза из портов Одессы украинской пищевой продукции. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

«Второй вариант для сбалансирования рынка — уменьшение импорта. То есть повышение учетной ставки, украинские товары становятся более конкурентоспособными с точки зрения цены, соответственно, спрос на импорт уменьшается. Ситуация, когда чешское пиво в магазинах стоит меньше, чем „Черниговское“ — это не нормально», — добавил Лупин.

И еще важный момент в вопросе плавающего курса, по его словам, — альтернативные пути для гривны, «чтобы у людей были какие-то инвестиционные возможности по нормальным процентным ставкам эту гривну инвестировать, чтобы таким образом снизить также спрос на иностранную валюту».

Будет ли Национальный банк пересматривать официальный курс

Алексей Лупин не обошел стороной и вопрос о новом официальном курсе, который НБУ установил на уровне 36,56 грн за доллар.

«У нас нет таких планов (менять курс. — Ред.). Мы рассчитываем, что новый курс будет действовать как минимум так же долго, как предыдущий», — сказал он.

На вопрос журналистов, можно ли рассчитывать, что действующий официальный курс останется до конца года, Лупин ответил кратко: «Прогнозировать тяжело».

Справка Finance.ua:

с началом полномасштабной войны, которую россия развязала против Украины 24 февраля, Национальный банк заморозил курс на уровне 29,2549 грн/долл.;

то есть предварительный официальный курс продержался практически пять месяцев;

что новый валютный курс принесет Украине и украинцам — читайте в разборе Finance.ua.

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