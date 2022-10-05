В НБУ рассказали, какой курс валют правительство заложило в бюджет-2023 — Finance.ua
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В НБУ рассказали, какой курс валют правительство заложило в бюджет-2023

Валюта
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В НБУ рассказали, какой курс валют правительство заложило в бюджет-2023
В НБУ рассказали, какой курс валют правительство заложило в бюджет-2023
В бюджете на 2023 год правительство прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар.
Об этом заместитель председателя Совета Национального банка Василий Фурман рассказал на брифинге в «Медиацентре Украина».
В то же время на курс гривны будет влиять и ситуация на фронте, рассказал Фурман.
По словам Фурмана, Кабмин делает ставку на иностранные заимствования.
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«США уже заявили, что ежемесячно до конца войны они готовы нам выделять 1,5 миллиарда долларов. Также есть запрос к нашим европейским партнерам, которые обещают такую же сумму. Также продолжаются переговоры по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом», — сказал заместитель председателя Совета НБУ.
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Как рассказал Фурман, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину золотовалютный резерв Украины сократился на 3 миллиарда евро.
По его словам, в первые дни полномасштабной войны НБУ перешел в политику фиксированного курсообразования. Фиксация курса имеет свою цену. С начала войны и до сентября чистая продажа валюты из резервов составила 14 миллиардов долларов и один миллиард евро.

Справка Finance.ua:

  • ранее заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий заявлял, что ситуация на наличном валютном рынке хоть и подвержена влиянию ряда временных факторов, остается контролируемой, тогда как ситуация на безналичном валютном рынке в последнее время заметно улучшилась, что способствовало росту международных резервов.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

По материалам:
suspilne.media
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