Каким будет курс доллара в ближайшее время — прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каким будет курс доллара в ближайшее время — прогноз

Валюта
372
Оснований для стабилизации курса гривны в настоящее время нет. Курс доллара продолжит рост.
Такой прогноз сделал экономический аналитик Иван Угляница.
По его мнению, курс гривны падал бы в любом случае даже без российского вторжения, этому способствовали бы общемировые тенденции.
Говоря о том, каким будет курс доллара в октябре 2022 года, эксперт заявил, что гривна будет двигаться в сторону ослабления. Он уверен, что реальных причин укрепления национальной валюты нет.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.