Каким будет курс доллара в ближайшее время — прогноз
Оснований для стабилизации курса гривны в настоящее время нет. Курс доллара продолжит рост.
Такой прогноз сделал экономический аналитик Иван Угляница.
По его мнению, курс гривны падал бы в любом случае даже без российского вторжения, этому способствовали бы общемировые тенденции.
Говоря о том, каким будет курс доллара в октябре 2022 года, эксперт заявил, что гривна будет двигаться в сторону ослабления. Он уверен, что реальных причин укрепления национальной валюты нет.
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