Каким будет курс доллара в ближайшее время — прогноз Сегодня 19:00 — Валюта

гривны в настоящее время нет. Оснований для стабилизации курса Курс доллара продолжит рост.

Такой прогноз сделал экономический аналитик Иван Угляница.

По его мнению, курс гривны падал бы в любом случае даже без российского вторжения, этому способствовали бы общемировые тенденции.

Говоря о том, каким будет курс доллара в октябре 2022 года, эксперт заявил, что гривна будет двигаться в сторону ослабления. Он уверен, что реальных причин укрепления национальной валюты нет.

УНІАН По материалам:

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