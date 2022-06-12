В НБУ объяснили с чем связано ускорение инфляции — Finance.ua

В НБУ объяснили с чем связано ускорение инфляции

Сегодня 16:17 — Казна и Политика

В НБУ объяснили с чем связано ускорение инфляции

Национальный банк Украины прокомментировал причины, по которым уровень инфляции в Украине в мае ускорился до 18% по сравнению с показателем 16,4% в апреле.

Об этом идет речь в сообщении на сайте НБУ.

«Ускорение инфляции было обусловлено как общемировыми тенденциями, в том числе высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, связанными прежде всего с войной. Это нарушение цепей поставок, уничтожение активов предприятий, рост их производственных затрат, а также повышенный спрос населения на отдельные товары и услуги на фоне недостаточного предложения», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, подорожание обработанных продовольственных товаров ускорилось до 20,1%.

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Более высокими темпами росли цены на молочные и рыбные продукты, а также безалкогольные напитки. В то же время и дальше замедлялось подорожание масла, в частности из-за ограниченных возможностей экспорта.

Медленнее также росли цены на мясные продукты в результате сокращения рынков сбыта и удешевления сырья.

«Темпы роста цен на непродовольственные товары повысились до 7,3%. Это может объясняться ограниченным предложением этих товаров с учетом сложностей поставки и физическим уничтожением складов, а также с увеличением спроса на них на фоне возвращения граждан в свои места жительства и необходимости восстановления домов. Рост цен на фармацевтические товары приостановился благодаря частичному налаживанию поставок», — сообщает НБУ.

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Кроме того, ощутимо ускорился рост стоимости услуг. Подорожала аренда жилья и проживания в отелях на фоне сохранения высокого спроса в безопасных западных регионах. Также повысилась стоимость услуг ремонта жилья из-за частичного восстановления жилищного строительства и необходимости восстанавливать жилье на деоккупированных территориях, а также вследствие сохранения дефицита некоторых расходных материалов.

Под влиянием восстановления спроса быстрее дорожали услуги салонов красоты, кинотеатров, спортивных заведений и общепита. Увеличилась стоимость услуг такси из-за подорожания топлива и его дефицита.

Быстрее всего дорожали и сырые продукты питания. В частности, продолжалось подорожание овощей: огурцов, помидоров, кабачков и баклажанов в результате оккупации южных регионов Украины, нарушения цепочек поставок и подорожания энергоносителей.

Рост цен на другие овощи и фрукты несколько замедлился, но их стоимость оставалась выше, чем в прошлом, из-за более низких объемов поступлений ранней продукции. Ощутимее дорожали крупы, в том числе гречка и рис, вследствие исчерпания запасов и сокращения поставок. Ускорился рост стоимости соли в первую очередь из-за разрушения основного добывающего предприятия и ограниченных импортных поставок. В то же время цены на яйца в дальнейшем снижались благодаря значительному предложению на внутреннем рынке.

Из-за избытка агросырья дешевели корма, что замедляло подорожание мяса. Более низкими темпами дорожало и молоко.

Рост административно регулируемых цен замедлился. Такая динамика прежде всего связана с исчерпанием эффектов базы сравнения для коммунальных услуг на фоне фиксированных тарифов на большинство из них. В то же время существенно ускорилось подорожание алкогольных напитков, что может объясняться ослаблением ограничений на его продажу в разных регионах Украины и ограниченным предложением. Быстрее дорожали табачные изделия. Более высокими темпами росла стоимость транспортных услуг на фоне повышения цен на топливо.

Темпы роста цен на топливо стремительно увеличились до 57,5%. Это прежде всего объясняется высокими ценами на нефть, дефицитом горючего и ростом затрат на логистику. В целях решения вопроса с дефицитом топлива в мае правительство приостановило государственное регулирование цен на него.

Динамика потребительской инфляции в мае свидетельствует о дальнейшем усилении ценового давления. Инфляционные риски остаются значительными в условиях продолжения войны с россией и целенаправленного уничтожения продовольственных складов, торговых заведений, блокирования портов и повреждения транспортной инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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