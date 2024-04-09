В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время — Finance.ua
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В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время

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В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время
В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время
Со второй половины марта активизировались расходы правительства Украины после существенного сокращения в начале года. Вместе с исчерпанием эффектов от продажи валюты для уплаты годовых налогов это повлияло на рост спроса на валюту.
Об этом шла речь во время встречи правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков, сообщает служба НБУ.
«Как следствие, гривна ослабла», — говорится в сообщении.
В то же время ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания — неугрожающими. НБУ и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, благодаря чему гривна сможет не только ослабляться, но и укрепляться, как и было в предыдущие периоды, отметили в центробанке.
Глубина валютного рынка и дальше увеличивалась — в марте она выросла до 119 млн долларов в день по сравнению с 34 млн долларов в день до перехода к управляемой гибкости. Разница между наличным и официальным курсом составляет 0,7%, что меньше, чем в предыдущие периоды. «Оба фактора увеличивают устойчивость валютного рынка Украины», — добавили в НБУ.

Рост курса доллара

Курс доллара на межбанке за март вырос примерно на 80 копеек с 38,20 до 39,00 гривен. Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта — 39,34 грн/доллар. Наличный курс вырос на 80 копеек до 39,40 грн/доллар.
В то же время заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенность НБУ относительно целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне.
По материалам:
РБК-Україна
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