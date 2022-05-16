В Нацбанке объяснили, как банковская система осталась стабильной невзирая на войну — Finance.ua

«В значительной мере такой результат был возможен благодаря реформам, проводимым НБУ. Хочу подчеркнуть, что мы остаемся верны нашему стратегическому курсу на внедрение реформ в украинском финансовом секторе. Несмотря на то, что некоторые меры приостановлены, мы намерены выполнить свои планы после окончания войны», — подчеркнул глава Нацбанка.
В-третьих, по словам Шевченко, чрезвычайно важно, что с первого дня войны НБУ активизировал реагирование на чрезвычайные ситуации, ввел ряд временных административных ограничений во избежание оттока капитала и мер по поддержке ликвидности для банков.
Ранее Шевченко заявил, что Национальный банк Украины немедленно откажется от практики финансирования государственного бюджета посредством прямой покупки военных облигаций у Министерства финансов, как только завершится война или риски финансового сектора будут сведены к минимуму.
Справка Finance.ua:
в январе-марте 2022 года банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат 0,16 млрд грн из-за полученного в марте чистого убытка в размере 10,07 млрд грн;
глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко ранее заявлял, что украинской банковской системе было крайне важно пережить шок первых дней войны.