В Нацбанке объяснили, как банковская система осталась стабильной невзирая на войну — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, как банковская система осталась стабильной невзирая на войну

Сегодня 16:04 — Казна и Политика

В Нацбанке объяснили, как банковская система осталась стабильной невзирая на войну

Глава Национального банка Кирилл Шевченко назвал три фактора, которые позволили украинской банковской системе остаться стабильной несмотря на войну.

Об этом он рассказал в интервью изданию The Asahi Shimbun

«Во-первых, НБУ и коммерческие банки заранее разработали планы обеспечения непрерывности бизнеса и реализовали их сразу с началом войны», — отметил глава НБУ.

Во-вторых, по словам Шевченко, Украине удалось накопить значительный запас прочности благодаря взвешенной макроэкономической и финансовой политике, несмотря на удары от пандемийного кризиса.

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«В значительной мере такой результат был возможен благодаря реформам, проводимым НБУ. Хочу подчеркнуть, что мы остаемся верны нашему стратегическому курсу на внедрение реформ в украинском финансовом секторе. Несмотря на то, что некоторые меры приостановлены, мы намерены выполнить свои планы после окончания войны», — подчеркнул глава Нацбанка.

В-третьих, по словам Шевченко, чрезвычайно важно, что с первого дня войны НБУ активизировал реагирование на чрезвычайные ситуации, ввел ряд временных административных ограничений во избежание оттока капитала и мер по поддержке ликвидности для банков.

Ранее Шевченко заявил, что Национальный банк Украины немедленно откажется от практики финансирования государственного бюджета посредством прямой покупки военных облигаций у Министерства финансов, как только завершится война или риски финансового сектора будут сведены к минимуму.

Справка Finance.ua:

в январе-марте 2022 года банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат 0,16 млрд грн из-за полученного в марте чистого убытка в размере 10,07 млрд грн;

глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко ранее заявлял, что украинской банковской системе было крайне важно пережить шок первых дней войны.

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