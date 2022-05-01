Как НБУ борется с оттоком капитала — Finance.ua
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Как НБУ борется с оттоком капитала

Сегодня 08:00Валюта
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21 апреля, обеспокоенный увеличенным оттоком валюты за границу, Национальный банк принял очередное судьбоносное (для валютного рынка) Постановление № 78, которым попытался перекрыть «непродуктивный отток капитала из страны в условиях военного положения».
Этим постановлением банкам предписывалось закрыть все возможные каналы покупки «квази-денег», под которые подвели и криптовалюты, и переводы в зарубежные необанки.
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PayPal пока не трогали: сложность работы системы безопасности и постоянное блокирование средств клиентов компании все равно не дали бы «разгуляться» в «промышленных масштабах».
Аргументируя свои запреты, Национальный банк заявил, что за март и неполный апрель «объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем» (цитата из прессрелиза НБУ) составил 2,6 млрд долларов. Крайне неэффективный расход золотовалютных резервов и международной помощи. Вот только стоит разобраться, а куда действительно пошли эти деньги, и те ли каналы перекрыл Национальный банк?
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Итак, международные платежные системы (МПС) — это, прежде всего, Visa и MasterCard. Практически все банковские платежные карты украинских банков (за незначительным исключением) — это карты Visa и MasterCard. А перечисление средств этим МПС, о которых было упомянуто в прессрелизе НБУ, — это компенсация расходов по картам миллионов украинских беженцев, оказавшихся за границей. Но только ли о расходах беженцев идет речь?
Формируя список допустимых действий с украинскими картами за рубежом, специалисты НБУ (сознательно или ошибочно) допустили ошибку, позволив украинцам не только расплачиваться картами в торговых сетях, но и снимать в зарубежных банкоматах наличные деньги в сумме до 100 тыс. гривен (в эквиваленте по курсу банка на день проведения операции) в месяц.
В то же время курсы для расчета карт украинские банки установили близкие к официальному курсу.
Снятая таким образом валюта выходила на 10 и более процентов дешевле, чем на черном валютном рынке.
Читайте больше в материале, почему в Украине процветает «новый» валютный бизнес:

События на валютном рынке: все ли правильно делает Нацбанк? 💰

По материалам: Finance.ua
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