Как НБУ борется с оттоком капитала — Finance.ua

Как НБУ борется с оттоком капитала

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21 апреля, обеспокоенный увеличенным оттоком валюты за границу, Национальный банк принял очередное судьбоносное (для валютного рынка) Постановление № 78, которым попытался перекрыть «непродуктивный отток капитала из страны в условиях военного положения».

Этим постановлением банкам предписывалось закрыть все возможные каналы покупки «квази-денег», под которые подвели и криптовалюты, и переводы в зарубежные необанки.

PayPal пока не трогали: сложность работы системы безопасности и постоянное блокирование средств клиентов компании все равно не дали бы «разгуляться» в «промышленных масштабах».

Аргументируя свои запреты, Национальный банк заявил, что за март и неполный апрель «объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем» (цитата из прессрелиза НБУ) составил 2,6 млрд долларов. Крайне неэффективный расход золотовалютных резервов и международной помощи. Вот только стоит разобраться, а куда действительно пошли эти деньги, и те ли каналы перекрыл Национальный банк?

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Итак, международные платежные системы (МПС) — это, прежде всего, Visa и MasterCard. Практически все банковские платежные карты украинских банков (за незначительным исключением) — это карты Visa и MasterCard. А перечисление средств этим МПС, о которых было упомянуто в прессрелизе НБУ, — это компенсация расходов по картам миллионов украинских беженцев, оказавшихся за границей. Но только ли о расходах беженцев идет речь?

Формируя список допустимых действий с украинскими картами за рубежом, специалисты НБУ (сознательно или ошибочно) допустили ошибку, позволив украинцам не только расплачиваться картами в торговых сетях, но и снимать в зарубежных банкоматах наличные деньги в сумме до 100 тыс. гривен (в эквиваленте по курсу банка на день проведения операции) в месяц.

В то же время курсы для расчета карт украинские банки установили близкие к официальному курсу.

Снятая таким образом валюта выходила на 10 и более процентов дешевле, чем на черном валютном рынке.

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