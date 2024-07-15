В мире покупают все больше электроавто: продажи выросли на 13% в июне — Finance.ua

В мире покупают все больше электроавто: продажи выросли на 13% в июне Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

В мире покупают все больше электроавто: продажи выросли на 13% в июне

Как сообщает Reuters , мировые продажи электромобилей и гибридных машин в июне выросли на 13% по сравнению с июнем 2023 года.

Кто в лидерах

Китай лидирует. На страну пришлось 60% общего объема, поскольку BYD доминирует в продажах.

А вот в Европе рынок электромобилей потерпел спад на 7%.

Финляндия, Ирландия и Нидерланды продемонстрировали наибольшее падение. А в Италии рынок вырос на 34% благодаря введению правительственных стимулов.

В США и Канаде продажи гибридных авто выросли на 6%, до 0,14 млн, за тот же месяц.

люксовых электрокаров. Британское автомобильное издание Autocar составило рейтинг 10 лучших люксовых электромобилей в мире. Интересно, что Tesla Model S, когда-то считавшаяся пионером в этом сегменте, не попала в список. Напомним, новый рейтинг лучших Британское автомобильное издание Autocar составило рейтинг 10 лучших люксовых электромобилей в мире. Интересно, что Tesla Model S, когда-то считавшаяся пионером в этом сегменте, не попала в список.

Справка Finance.ua:

ТОП-20 самых надежных автомобилей 2024 года: рейтинг JD Power. Новые автомобили становятся менее надежными. Об этом свидетельствуют результаты традиционного ежегодного исследования американского агентства JD Power. Результаты опубликованы на его сайте. В рамках исследования были опрошены почти 100 000 владельцев новых автомобилей. Они рассказали о проблемах и неисправностях своих машин за первые 90 дней эксплуатации. Для этого им пришлось заполнить анкету с 227 вопросами, разделенными на 10 разных разделов.

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