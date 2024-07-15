В мире покупают все больше электроавто: продажи выросли на 13% в июне — Finance.ua
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В мире покупают все больше электроавто: продажи выросли на 13% в июне

Технологии&Авто
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В мире покупают все больше электроавто: продажи выросли на 13% в июне
В мире покупают все больше электроавто: продажи выросли на 13% в июне
Как сообщает Reuters, мировые продажи электромобилей и гибридных машин в июне выросли на 13% по сравнению с июнем 2023 года.

Кто в лидерах

Китай лидирует. На страну пришлось 60% общего объема, поскольку BYD доминирует в продажах.
А вот в Европе рынок электромобилей потерпел спад на 7%.
Финляндия, Ирландия и Нидерланды продемонстрировали наибольшее падение. А в Италии рынок вырос на 34% благодаря введению правительственных стимулов.
В США и Канаде продажи гибридных авто выросли на 6%, до 0,14 млн, за тот же месяц.
Напомним, новый рейтинг лучших люксовых электрокаров. Британское автомобильное издание Autocar составило рейтинг 10 лучших люксовых электромобилей в мире. Интересно, что Tesla Model S, когда-то считавшаяся пионером в этом сегменте, не попала в список.

Справка Finance.ua:

  • ТОП-20 самых надежных автомобилей 2024 года: рейтинг JD Power. Новые автомобили становятся менее надежными. Об этом свидетельствуют результаты традиционного ежегодного исследования американского агентства JD Power. Результаты опубликованы на его сайте. В рамках исследования были опрошены почти 100 000 владельцев новых автомобилей. Они рассказали о проблемах и неисправностях своих машин за первые 90 дней эксплуатации. Для этого им пришлось заполнить анкету с 227 вопросами, разделенными на 10 разных разделов.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Автогражданка (ОСАГО)

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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