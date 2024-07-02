ТОП-20 найнадійніших авто 2024 року: рейтинг J.D. Power (фото) — Finance.ua

ТОП-20 найнадійніших авто 2024 року: рейтинг J.D. Power (фото) 02.07.2024, 01:29 — Технології&Авто

ТОП-20 найнадійніших авто 2024 року: рейтинг J.D. Power (фото)

Нові автомобілі стають менш надійними. Про це свідчать результати традиційного щорічного дослідження від американського агентства J.D. Power. Результати опубліковані на його сайті.

У рамках дослідження були опитані майже 100 000 власників нових автомобілів. Вони розповіли про проблеми та несправності своїх машин за перші 90 днів експлуатації. Для цього їм довелося заповнити анкету з 227 питаннями, поділеними на 10 різних розділів. Автомобілісти оцінили двигун, керованість, мультимедіа, системи безпеки, салон, сидіння та інші параметри машин.

Основним показником рейтингу J.D. Power є кількість проблем на 100 машин. Цьогоріч загалом по ринку він дещо погіршився і склав 195.

Лідером рейтингу надійності досить несподівано став виробник пікапів та комерційних авто Ram із показником 149 проблем на 100 авто. На друге місце піднявся бренд Chevrolet (160 проблем), а на третє — Hyunai (162). Серед преміальних брендів лідирує Porsche (172 проблеми).

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Минулорічний лідер Dodge несподівано опустився у хвіст рейтинга з показником 301 проблем на 100 авто. Разом із ним у аутсайдерах опинилися виробники електрокарів Polestar (316 проблем), а також Rivian і Tesla (по 266).

Названі й переможці в різних категоріях. Серед них виявилося найбільше моделей від концерну General Motors — одразу шість.

Найнадійніші авто 2024 року за версією J.D. Power:

малі преміальні автомобілі — BMW 2 Series;

компактні авто — Kia Forte;

компактні преміальні авто — Lexus IS;

середньорозмірні авто — Toyota Camry;

середньорозмірні преміальні авто — Genesis G80;

спорткари — Lexus LC;

мінівени — Kia Carnival;

малі кросовери — Ford Bronco Sport;

малі преміальні кросовери — Lexus UX;

компактні кросовери — Chevrolet Equinox;

компактні преміальні кросовери — BMW X4;

середньорозмірні кросовери — Nissan Murano;

середньорозмірні преміальні кросовери — Cadillac XT5;

великі кросовери — Chevrolet Traverse;

великі преміальні кросовери — Cadillac XT6;

повнорозмірні позашляховики — Chevrolet Tahoe;

повно розмірні преміальні позашляховики — Infiniti QX80;

середньорозмірні пікапи — Hyundai Santa Cruz;

повнорозмірні пікапи — Ram 1500;

важкі пікапи — Chevrolet Silverado HD.

Також визначені основні несправності автомобілів у 2024 році:

Android Auto та Apple CarPlay нерідко «глючать» або розривають зв’язок зі смартфоном;

системи активної безпеки нерідко дратують водіїв своєю роботою та попередженнями, й подекуди водії не знають, що значить той чи інший сигнал;

водіїв нерідко дратують сучасні перемикачі та сенсорні дисплеї — ними не завжди зручно користуватися (особливо часто згадували перемикачі на кермі Tesla);

запах у салоні нових автомобілів далеко не завжди приємний.

Дослідження показало, що авто із двигунами внутрішнього згоряння все ще надійніші за електрокари. У бензинових та дизельних машин індекс становить 180 несправностей на 100 авто тоді, як у електромобілів — 266.

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