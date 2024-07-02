ТОП-20 найнадійніших авто 2024 року: рейтинг J.D. Power (фото) — Finance.ua
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ТОП-20 найнадійніших авто 2024 року: рейтинг J.D. Power (фото)

Технології&Авто
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ТОП-20 найнадійніших авто 2024 року: рейтинг J.D. Power (фото)
ТОП-20 найнадійніших авто 2024 року: рейтинг J.D. Power (фото)
Нові автомобілі стають менш надійними. Про це свідчать результати традиційного щорічного дослідження від американського агентства J.D. Power. Результати опубліковані на його сайті.
У рамках дослідження були опитані майже 100 000 власників нових автомобілів. Вони розповіли про проблеми та несправності своїх машин за перші 90 днів експлуатації. Для цього їм довелося заповнити анкету з 227 питаннями, поділеними на 10 різних розділів. Автомобілісти оцінили двигун, керованість, мультимедіа, системи безпеки, салон, сидіння та інші параметри машин.
ТОП-20 найнадійніших авто 2024 року: рейтинг J.D. Power (фото)
Основним показником рейтингу J.D. Power є кількість проблем на 100 машин. Цьогоріч загалом по ринку він дещо погіршився і склав 195.
Лідером рейтингу надійності досить несподівано став виробник пікапів та комерційних авто Ram із показником 149 проблем на 100 авто. На друге місце піднявся бренд Chevrolet (160 проблем), а на третє — Hyunai (162). Серед преміальних брендів лідирує Porsche (172 проблеми).

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Минулорічний лідер Dodge несподівано опустився у хвіст рейтинга з показником 301 проблем на 100 авто. Разом із ним у аутсайдерах опинилися виробники електрокарів Polestar (316 проблем), а також Rivian і Tesla (по 266).
Названі й переможці в різних категоріях. Серед них виявилося найбільше моделей від концерну General Motors — одразу шість.

Найнадійніші авто 2024 року за версією J.D. Power:

  • малі преміальні автомобілі — BMW 2 Series;
  • компактні авто — Kia Forte;
  • компактні преміальні авто — Lexus IS;
  • середньорозмірні авто — Toyota Camry;
  • середньорозмірні преміальні авто — Genesis G80;
  • спорткари — Lexus LC;
  • мінівени — Kia Carnival;
  • малі кросовери — Ford Bronco Sport;
  • малі преміальні кросовери — Lexus UX;
  • компактні кросовери — Chevrolet Equinox;
  • компактні преміальні кросовери — BMW X4;
  • середньорозмірні кросовери — Nissan Murano;
  • середньорозмірні преміальні кросовери — Cadillac XT5;
  • великі кросовери — Chevrolet Traverse;
  • великі преміальні кросовери — Cadillac XT6;
  • повнорозмірні позашляховики — Chevrolet Tahoe;
  • повно розмірні преміальні позашляховики — Infiniti QX80;
  • середньорозмірні пікапи — Hyundai Santa Cruz;
  • повнорозмірні пікапи — Ram 1500;
  • важкі пікапи — Chevrolet Silverado HD.
Також визначені основні несправності автомобілів у 2024 році:
  • Android Auto та Apple CarPlay нерідко «глючать» або розривають зв’язок зі смартфоном;
  • системи активної безпеки нерідко дратують водіїв своєю роботою та попередженнями, й подекуди водії не знають, що значить той чи інший сигнал;
  • водіїв нерідко дратують сучасні перемикачі та сенсорні дисплеї — ними не завжди зручно користуватися (особливо часто згадували перемикачі на кермі Tesla);
  • запах у салоні нових автомобілів далеко не завжди приємний.
Дослідження показало, що авто із двигунами внутрішнього згоряння все ще надійніші за електрокари. У бензинових та дизельних машин індекс становить 180 несправностей на 100 авто тоді, як у електромобілів — 266.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
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