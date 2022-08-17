В Минюсте анонсировали масштабные сокращения — Finance.ua

В Минюсте анонсировали масштабные сокращения
В Министерстве юстиции приступили к масштабному сокращению. Нормализация структуры спровоцирована новыми реалиями и правилами, диктуемыми войной.
Об этом пишет министр юстиции Украины Денис Малюська.
Сокращения в Министерстве юстиции Малюска именовал началом «активной нормализации структуры».
По его словам, в министерстве сокращения начали сверху:
- уменьшили количество заместителей министра юстиции на три должности;
- уменьшили количество межрегиональных управлений юстиции вдвое — 4 вместо 8;
- уменьшают количество заместителей руководителей межрегиональных управлений вдвое;
- уменьшают количество подчиненных организаций.
Также ожидается сокращение в среднем и нижнем звене министерства и многое другое.
Как отметил Малюська, сокращение связано с новыми требованиями и реалиями, которые диктует развязанная россией война.
«Тем, кого нормализация не коснется, радоваться не советую. Нагрузка будет больше, нужно стать эффективнее, но никто из вас не застрахован от следующей волны нормализации», — пишет глава Министерства юстиции.
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