В Минюсте анонсировали масштабные сокращения — Finance.ua
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В Минюсте анонсировали масштабные сокращения

Казна и Политика
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В Министерстве юстиции приступили к масштабному сокращению. Нормализация структуры спровоцирована новыми реалиями и правилами, диктуемыми войной.
Об этом пишет министр юстиции Украины Денис Малюська.
Сокращения в Министерстве юстиции Малюска именовал началом «активной нормализации структуры».
По его словам, в министерстве сокращения начали сверху:
  • уменьшили количество заместителей министра юстиции на три должности;
  • уменьшили количество межрегиональных управлений юстиции вдвое — 4 вместо 8;
  • уменьшают количество заместителей руководителей межрегиональных управлений вдвое;
  • уменьшают количество подчиненных организаций.
Также ожидается сокращение в среднем и нижнем звене министерства и многое другое.
Как отметил Малюська, сокращение связано с новыми требованиями и реалиями, которые диктует развязанная россией война.
«Тем, кого нормализация не коснется, радоваться не советую. Нагрузка будет больше, нужно стать эффективнее, но никто из вас не застрахован от следующей волны нормализации», — пишет глава Министерства юстиции.
По материалам:
РБК-Україна
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