В Минюсте анонсировали масштабные сокращения — Finance.ua

В Минюсте анонсировали масштабные сокращения Сегодня 16:14 — Казна и Политика

В Министерстве юстиции приступили к масштабному сокращению. Нормализация структуры спровоцирована новыми реалиями и правилами, диктуемыми войной.

Об этом пишет министр юстиции Украины Денис Малюська.

Сокращения в Министерстве юстиции Малюска именовал началом «активной нормализации структуры».

По его словам, в министерстве сокращения начали сверху:

уменьшили количество заместителей министра юстиции на три должности;

уменьшили количество межрегиональных управлений юстиции вдвое — 4 вместо 8;

уменьшают количество заместителей руководителей межрегиональных управлений вдвое;

уменьшают количество подчиненных организаций.

Также ожидается сокращение в среднем и нижнем звене министерства и многое другое.

Как отметил Малюська, сокращение связано с новыми требованиями и реалиями, которые диктует развязанная россией война.

«Тем, кого нормализация не коснется, радоваться не советую. Нагрузка будет больше, нужно стать эффективнее, но никто из вас не застрахован от следующей волны нормализации», — пишет глава Министерства юстиции.

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