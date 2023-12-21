В Минобороны уточнили заявление Умерова о «призыве украинцев из-за рубежа» — Finance.ua

В Минобороны уточнили заявление Умерова о «призыве украинцев из-за рубежа» Сегодня 15:29

В Минобороны уточнили заявление Умерова о «призыве украинцев из-за рубежа»

В Минобороны уточнили заявление министра Рустема Умерова, которое распространили немецкие издания WELT и Bild. Там отметили, что в повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за рубежа.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

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«В повестке дня нет обсуждения призыва из-за рубежа. Если граждане Украины за рубежом хотят присоединиться (к армии. — Ред.), они приезжают в Украину и присоединяются», — сказал он.

Напомним, сегодня немецкие издания WELT и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

СМИ, цитируя министра, написали , что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу из-за рубежа украинцев. Речь шла о мужчинах 25−60 лет.

Также отмечалось, что речь идет о приглашении, а всех, кто не выполнит это требование, якобы ждут пока обсуждаемые санкции. WELT и Bild зацитировали Умерова так: «Мы все еще обсуждаем, что будет, если они [мужчины] не приедут добровольно».

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