В Минфине заявили, что найдут средства на программу «кешбэка», несмотря на критическую ситуацию с финансированием ВСУ — Finance.ua
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В Минфине заявили, что найдут средства на программу «кешбэка», несмотря на критическую ситуацию с финансированием ВСУ

Казна и Политика
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В Минфине заявили, что найдут средства на программу «кешбэка», несмотря на критическую ситуацию с финансированием ВСУ
В Минфине заявили, что найдут средства на программу «кешбэка», несмотря на критическую ситуацию с финансированием ВСУ
Несмотря на критическую нехватку средств на нужды сил обороны и необходимость повышения налогов, правительство не видит возможности существенно сократить расходы по отдельным направлениям и не отказывается от дополнительных расходов на финансирование анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы «кешбэка» на приобретение товаров украинского производства.
Об этом Министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, пока нет значительных статей расходов госбюджета, финансирование которых можно было бы сократить.
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«Откровенно скажу, нам нечего резать», — сказал Марченко.
В то же время он пообещал найти средства на финансирование анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы «кшбэка».
«Когда нас критикуют за 3 млрд гривен, а наша потребность 500 млрд гривен, то я считаю, что это со стороны этих критиков достаточно непрофессионально. Кешбэк — это правительственное решение, которое мы поддерживаем. Когда его одобрит Рада и потребуется техническая реализация, наша задача как Министерства финансов состоит в том, чтобы найти источники финансирования», — добавил Марченко.

Справка Finance.ua:

  • 9 июля Кабинет Министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кешбэка;
  • ранее сообщалось, что запуск кешбэка запланирован на сентябрь 2024 года. Против этой инициативы выступали эксперты девяти аналитических центров, которые указывали на то, что программа финансово обременительна для государственного бюджета и сложна в администрировании;
  • в заключении Министерства финансов указано, что на эту программу в этом году предусмотрено 3 млрд грн (направление «Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги»).
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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