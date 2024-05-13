В Минфине рассказали, как увеличился государственный долг Украины (инфографика) — Finance.ua

В Минфине рассказали, как увеличился государственный долг Украины (инфографика) Сегодня 15:03 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, как увеличился государственный долг Украины (инфографика)

За первый квартал 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 404,8 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на 5,7 млрд долл. США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Такая динамика прослеживается как в течение отчетного квартала, так и за последние несколько лет», — говорится в сообщении.

Размер государственного долга

По состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5924,3 млрд грн, или 151,1 млрд долл. США, в том числе:

государственный и гарантированный государством внешний долг — 4 239,5 млрд грн (71,6% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 108,1 млрд долл. США;

государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1684,73 млрд грн (28,4%) или 43,0 млрд долл. США.

Средневзвешенная стоимость долга

С 2022 года по состоянию на 31 марта 2024 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась почти в 1,4 раза — с 7,79% до 5,57%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 1,6 раза — с 6,27 лет до 10,04 лет.

Инфографика: Минфин

Структура долга

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют:

льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств — 53,8%;

выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке — 27,4%;

выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке — 16,0%;

займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений — 2,8%.

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга:

доля евро — 33,2%;

долл. США — 26,3%;

гривны — 25,9%;

СПЗ — 10,8%;

в других валютах, в том числе в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах — 3,8%.

Инфографика: Минфин

В течение января-марта 2024 года Минфин провел 46 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 119,6 млрд грн на покрытие дефицита государственного бюджета.

Процент рефинансирования рыночных облигаций внутреннего государственного займа по состоянию на 31 марта 2024 года составил 138%, при этом процент рефинансирования ОВГЗ, номинированных в гривне — 207%, в долларах США — 97%, в евро — 93%.

Справка Finance.ua:

как писал ранее портал Oboz.ua, если перечислить объем долга на конец прошлого года на каждого украинца, сумма долга достигнет 162,3 тыс. грн;

народный депутат Даниил Гетманцев сообщал, что в марте государственный долг увеличился на 5% (+7,4 млрд долл.). По состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 5924,3 млрд грн или 151,1 млрд долл. в валютном эквиваленте. По его словам, большие темпы роста госдолга в гривне (по сравнению с валютным эквивалентом) связаны с девальвацией национальной валюты против американского доллара на 2,6% в марте;

Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в нынешнем году до 94% ВВП страны, что меньше ожидаемого ранее.



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