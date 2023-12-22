В Минэкономики ожидают $90 миллиардов инвестиций в производственные предприятия за 10 лет — Finance.ua

В Минэкономики ожидают $90 миллиардов инвестиций в производственные предприятия за 10 лет Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В Минэкономики ожидают $90 миллиардов инвестиций в производственные предприятия за 10 лет

Правительство будет направлять инвестиции в реальный сектор экономики; В частности, за 10 лет планируется привлечь 90 млрд долл. инвестиций в производственные предприятия

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по результатам встречи первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Юлии Свириденко с представителями бизнеса 20 декабря.

«Для экономической самодостаточности Украины ключевым приоритетом должно стать развитие собственного производства и переход от сырьевого направления к переработке. Наша цель — увеличить долю перерабатывающей промышленности в ВВП с 8% до 20%. Для этого правительство будет направлять инвестиции в реальный сектор экономики, в частности, за 10 лет планируется привлечь $90 млрд инвестиций в производственные предприятия», — заявила Свириденко.

Правительство предлагает ряд инструментов поддержки украинских производителей и предпринимателей.

«Это и 18 млрд грн на 2024 год по кредитной программе „5−7-9“, и 5,4 млрд грн запланировано на гранты на переработку, это также возврат программы компенсации стоимости за покупку сельхозтехники, программа стимулирования спроса на украинские автобусы и много других. Все эти инструменты являются элементами нашей общей философии — отхода от сырьевой державы к более глубокой переработке», — подчеркнула она.

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Также министр отметила приоритет украинского производителя в публичных закупках машиностроения. Требование локализации в 2024 году составит 20% и будет распространяться на городской транспорт, железнодорожный транспорт, коммунальную и социальную технику, энергетическое машиностроение.

«Мы сотрудничаем с крупными игроками, чтобы они закупали украинскую продукцию. Заказ украинского товара запускает работу десятков других наших предприятий, это дает работу для населения и наполняет бюджет — при покупке украинского товара до 40% его стоимости возвращается в бюджет в виде налогов», — добавила Свириденко.

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Как отметила первый вице-премьер-министр Украины, частный сектор станет основой восстановления, поэтому поддержка инвестиций — в фокусе правительства. Так, на следующий год правительство выделит 3 млрд грн на государственную поддержку проектов со значительными инвестициями. Минэкономики ожидает обращения от инвесторов, которые фокусируются на производственных мощностях для изготовления продукции с высокой добавленной стоимостью.

Также в Плане в рамках Ukraine Facility предусмотрен инвестиционный механизм, направленный на предоставление гарантий Международным финансовым организациям и Финансовым институтам развития, чтобы усилить привлечение инвестиций в Украину. На следующий год предполагается, что этот механизм поможет вовлечь дополнительные $8−10 млрд в частный, государственный и муниципальный секторы.

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