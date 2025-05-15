В Международном реестре ущерба появилась новая категория о нежилом имуществе — Finance.ua

В Международном реестре ущерба появилась новая категория о нежилом имуществе Сегодня 16:29 — Личные финансы

В Международном реестре ущерба появилась новая категория о нежилом имуществе

Международный реестр ущерба объявил о запуске категории, позволяющей подать заявления о повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества.

Об этом сообщила пресс-служба реестра.

«Реестр убытков для Украины официально ввел новую категорию исков о возмещении ущерба, нанесенного агрессией российской федерации против Украины — Категория А3.2: Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества », — сказано в сообщении.

Какое имущество подпадает под категорию

Эта категория предназначена для владельцев имущества, которые получили повреждение или разрушение недвижимого имущества, используемого не для проживания. К нему относятся:

гаражи;

парковочные места;

офисные помещения;

складские помещения;

другая нежилая недвижимость.

Правомочные заявители могут подавать заявления на следующие выплаты:

стоимость уничтоженного имущества;

стоимость ремонта/реконструкции поврежденного имущества.

Как подать иск

Чтобы подать иск, владельцы имущества должны предоставить подтверждение права собственности, которое обычно можно получить из Государственного реестра вещных прав, а также соответствующие подтверждающие материалы об обстоятельствах причинения ущерба и его размера, если такая информация доступна заявителю.

Справка Finance.ua:

Международный Реестр ущерба от российской агрессии принимает заявления от всех пострадавших украинцев только по одной категории относительно поврежденного или уничтоженного жилья, начиная с 24 февраля 2022 года. Первые выплаты теоретически могут начаться в 2027 году;

в 2025 году Министерство цифровой трансформации планирует запустить все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного россией;

Зеленский ранее заявлял, что убытки, которые Украина понесла в результате российской агрессии, достигли около 800 миллиардов долларов.



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