В Международном реестре ущерба появилась новая категория о нежилом имуществе — Finance.ua

В Международном реестре ущерба появилась новая категория о нежилом имуществе
Международный реестр ущерба объявил о запуске категории, позволяющей подать заявления о повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества.
Об этом сообщила пресс-служба реестра.
«Реестр убытков для Украины официально ввел новую категорию исков о возмещении ущерба, нанесенного агрессией российской федерации против Украины — Категория А3.2: Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества», — сказано в сообщении.
Какое имущество подпадает под категорию
Эта категория предназначена для владельцев имущества, которые получили повреждение или разрушение недвижимого имущества, используемого не для проживания. К нему относятся:
- гаражи;
- парковочные места;
- офисные помещения;
- складские помещения;
- другая нежилая недвижимость.
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Правомочные заявители могут подавать заявления на следующие выплаты:
- стоимость уничтоженного имущества;
- стоимость ремонта/реконструкции поврежденного имущества.
Как подать иск
Чтобы подать иск, владельцы имущества должны предоставить подтверждение права собственности, которое обычно можно получить из Государственного реестра вещных прав, а также соответствующие подтверждающие материалы об обстоятельствах причинения ущерба и его размера, если такая информация доступна заявителю.
Справка Finance.ua:
- Международный Реестр ущерба от российской агрессии принимает заявления от всех пострадавших украинцев только по одной категории относительно поврежденного или уничтоженного жилья, начиная с 24 февраля 2022 года. Первые выплаты теоретически могут начаться в 2027 году;
- в 2025 году Министерство цифровой трансформации планирует запустить все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного россией;
- Зеленский ранее заявлял, что убытки, которые Украина понесла в результате российской агрессии, достигли около 800 миллиардов долларов.
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