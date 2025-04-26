В мае в Украине могут снизиться цены на бензин: прогноз эксперта — Finance.ua

В мае в Украине могут снизиться цены на бензин: прогноз эксперта
С мая в Украине могут снизиться цены на бензин. Стоимость топлива может подешеветь примерно на 3 грн/литр.
Об этом сказал директор консалтингового агентства «А-95» Сергей Куюн в комментарии «Эспрессо».
По словам эксперта, с самого начала полномасштабной российской агрессии Украина полностью зависит от импорта.
Именно поэтому изменения цен на нефть на мировых рынках оказывают непосредственное влияние на стоимость горючего в стране.
«Если цена на нефть зафиксируется примерно на 65 долларов за баррель и продержится на таком уровне до конца апреля, то уже в мае в Украине бензин может подешеветь примерно на 3 грн за литр», — отметил Сергей Куюн.
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По его словам, на сегодняшний день горючее в Украину поступает в основном с территории Румынии (через порты), а также из Польши, Германии, Литвы и Латвии.
При этом, по крайней мере, одна из сетей АЗС сообщала о налаживании поставок бензина в Украину из Соединенных Штатов.
Напомним, с 1 мая 2025 года все АЗС в Украине обязаны продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола.
Власти аргументируют это экологическими и энергетическими соображениями, однако специалисты предупреждают о рисках, которые могут принести нововведения, особенно для владельцев подержанных авто.
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