В мае в Украине могут снизиться цены на бензин: прогноз эксперта — Finance.ua

В мае в Украине могут снизиться цены на бензин: прогноз эксперта Сегодня 13:17

В мае в Украине могут снизиться цены на бензин: прогноз эксперта

С мая в Украине могут снизиться цены на бензин. Стоимость топлива может подешеветь примерно на 3 грн/литр.

Об этом сказал директор консалтингового агентства «А-95» Сергей Куюн в комментарии «Эспрессо».

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По словам эксперта, с самого начала полномасштабной российской агрессии Украина полностью зависит от импорта.

Именно поэтому изменения цен на нефть на мировых рынках оказывают непосредственное влияние на стоимость горючего в стране.

«Если цена на нефть зафиксируется примерно на 65 долларов за баррель и продержится на таком уровне до конца апреля, то уже в мае в Украине бензин может подешеветь примерно на 3 грн за литр», — отметил Сергей Куюн.

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По его словам, на сегодняшний день горючее в Украину поступает в основном с территории Румынии (через порты), а также из Польши, Германии, Литвы и Латвии.

При этом, по крайней мере, одна из сетей АЗС сообщала о налаживании поставок бензина в Украину из Соединенных Штатов.

Напомним, с 1 мая 2025 года все АЗС в Украине обязаны продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола.