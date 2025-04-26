В мае в Украине могут снизиться цены на бензин: прогноз эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В мае в Украине могут снизиться цены на бензин: прогноз эксперта

26
В мае в Украине могут снизиться цены на бензин: прогноз эксперта
В мае в Украине могут снизиться цены на бензин: прогноз эксперта
С мая в Украине могут снизиться цены на бензин. Стоимость топлива может подешеветь примерно на 3 грн/литр.
Об этом сказал директор консалтингового агентства «А-95» Сергей Куюн в комментарии «Эспрессо».
Читайте также
По словам эксперта, с самого начала полномасштабной российской агрессии Украина полностью зависит от импорта.
Именно поэтому изменения цен на нефть на мировых рынках оказывают непосредственное влияние на стоимость горючего в стране.
«Если цена на нефть зафиксируется примерно на 65 долларов за баррель и продержится на таком уровне до конца апреля, то уже в мае в Украине бензин может подешеветь примерно на 3 грн за литр», — отметил Сергей Куюн.
Читайте также
По его словам, на сегодняшний день горючее в Украину поступает в основном с территории Румынии (через порты), а также из Польши, Германии, Литвы и Латвии.
При этом, по крайней мере, одна из сетей АЗС сообщала о налаживании поставок бензина в Украину из Соединенных Штатов.
Напомним, с 1 мая 2025 года все АЗС в Украине обязаны продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола.
Власти аргументируют это экологическими и энергетическими соображениями, однако специалисты предупреждают о рисках, которые могут принести нововведения, особенно для владельцев подержанных авто.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems