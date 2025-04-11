Риски от введения бензина со спиртом с 1 мая — мнение экспертов
С 1 мая 2025 г. все АЗС в Украине обязаны продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола. Власти аргументируют это экологическими и энергетическими соображениями, однако специалисты предупреждают о рисках, которые могут принести нововведения, особенно для владельцев подержанных авто.
Почему внедряют бензин со спиртом
Во-первых, биоэтанол является возобновляемым источником энергии, а его использование позволяет снизить выбросы CO₂. Во-вторых, это способ снизить зависимость от импортной нефти, стимулируя производство спирта из отечественного агросырья. Также норма является частью адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС. Об этом рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
Какие проблемы могут возникнуть
Для украинского автопарка, который в основном состоит из подержанных машин, спиртовой бензин представляет реальную угрозу. Биоэтанол обладает сильными растворяющими свойствами, способными «поднять» многолетние отложения из бака и топливных магистралей. Это может привести к засорению фильтров, форсунок и насосов. Кроме того, этанол активно впитывает воду, что может вызвать расслоение топлива и потерю его свойств.
Кто больше всего пострадает
В зоне риска — владельцы автомобилей старше 10−15 лет, особенно с оригинальными топливными системами. Низкая технологическая культура на части украинских АЗС только усиливает опасность. Биоэтанол требует новых стандартов хранения, отдельных резервуаров и контроля качества, чего у многих операторов просто нет.
Как это повлияет на цену
Стоимость Е5 на европейском рынке выше обычного бензина. Из-за необходимости обустройства инфраструктуры для биотоплива цена может вырасти на 50−80 коп./л. Хотя благодаря снижению мировых цен на нефть рост может быть малозаметным для потребителя.
Что рекомендуют специалисты
Избегать заправок с сомнительной репутацией, даже если цена ниже. Следует заранее заменить топливный фильтр, а для подержанных авто — промыть бак и систему впрыска. Ближайшие два месяца могут стать тестом не только для топлива, но и для терпения водителей.
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