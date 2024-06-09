В мае спрос на грузовики в Украине вырос на 18% — Finance.ua

В мае спрос на грузовики в Украине вырос на 18% Сегодня 05:21 — Технологии&Авто

В мае спрос на грузовики в Украине вырос на 18%, Фото: freepik

За прошедший месяц на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1127 авто.

Об этом сообщает «Укравтопром».

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По сравнению с маем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились на 18%.

Однако по результатам предыдущего месяца потребительская активность увеличилась на 7%.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Renault, завершив месяц с показателем — 305 зарегистрированных машин.

Второе место завоевал Citroen, реализовав 115 грузовиков.

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На третьем месте MAN — 92 ед.

Четвертый результат у Ford — 86 ед.

Замыкает ТОП-5 рынка новых коммерческих автомобилей Iveco — 53 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили более 5 тыс. новых машин, что на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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