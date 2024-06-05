Как платить сборы за платные дороги в ЕС: полезный сервис для водителей — Finance.ua

Как платить сборы за платные дороги в ЕС: полезный сервис для водителей Сегодня 10:12 — Технологии&Авто

Как платить сборы за платные дороги в ЕС: полезный сервис для водителей

Вышла новая версия сервиса eTOLLs EU от украинцев, создающих решения для диджитализации дорог в Европе. Это решение для оплаты сборов за платные дороги в странах ЕС в смартфоне.

«Это самая большая боль для водителей. Система оформления виньеток в каждой стране ЕС не унифицирована. Поэтому каждый раз после путешествия водители с чувством тревоги ждут „сувениры“ из стран — штрафы, которые могут достигать от 200 до 4000 долларов. Это, конечно, существенно влияет на впечатление от путешествия и несет дополнительные юридические и финансовые нагрузки», — говорят учредители решения eTOLLsEU.

Что нового добавили

Обновление eTOLLs EU дает опыт личного менеджера, собирающего водителя в путешествие.

Через приложение водитель может просчитать маршрут, учитывая необходимость дорожных оплат: виньетки, платные участки дороги, мосты, тонели и т. п. и купить все необходимое «одним кликом». Для тех дорожных оплат, которые недоступны в приложении, водитель получает исчерпывающую информацию об условиях и местах, где их можно оплатить.

После оформления покупки поездка появляется у водителя в календаре, с выбранным маршрутом, подсказками и советами по передвижению. В частности, правила дорожного движения, объяснение знаков, прогноз погоды. Кроме того, доступна полезная справочная информация о правилах дорожного движения в каждой стране, по которой пользователь путешествует.

Запущена новая функция информирования пользователя: если он въезжает на платный участок дороги, получает пуш-сообщение о необходимости выполнения оплаты.

В настоящее время сервисом уже пользуются водители из 56 стран. Новая версия уже доступна в Google Play и App Store маркетах на пяти языках, перечень которых планируется расширять. Кроме того, запланирован запуск функции безопасного вождения и страхования. Все новые функции предоставляются пользователю бесплатно.

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