Украинское производство: какие автомобили собирают в Украине — Finance.ua

Украинское производство: какие автомобили собирают в Украине Сегодня 21:04 — Технологии&Авто

Украинское производство: какие автомобили собирают в Украине

Украинские автопроизводители не всегда могли конкурировать с иностранными брендами по качеству, цене и технологиям. Это заставило многих потребителей отдавать предпочтение импортным автомобилям. Недостаточные инвестиции в исследования и развитие, модернизацию производства и усовершенствование технологий привели к тому, что украинские автопроизводители отставали от мировых лидеров в этом сегменте.

Несмотря на это, в Украине в разные периоды производилось, собиралось и собирается немало моделей. Естественно, первой ассоциацией автопроизводства в Украине является ЗАЗ. На этом предприятии сосредоточен выпуск большинства легковых автомобилей украинского производства, микроавтобусов и грузовиков. В частности, ЗАЗ производит:

ЗАЗ Ланос (Lanos) — компактный автомобиль, выпускавшийся с 1997 по 2018 годы;

ЗАЗ Сенс (Sens) — автомобиль гольф-класса, производимый с 2007 года;

ЗАЗ Форза (Forza) — седан, появившийся на рынке в 2011 году;

ЗАЗ Вида (Vida) — компактвэн, производившийся с 2012 по 2019 год.

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Также немаловажную роль играет и ЧАО «Еврокар» — крупный автомобильный завод полного цикла. Основной деятельностью предприятия является сборка легковых автомобилей нескольких мировых брендов.

На мощностях «Еврокара» осуществляется сборка следующих моделей автомобилей:

Škoda — модели Superb, Karoq, Kodiaq.

Seat — модели Leon, Ateca, Tarraco.

Volkswagen — Volkswagen Polo, Volkswagen T6.1.

KIA — некоторые модели KIA для рынка Украины.

И, конечно, куда без корпорации «Богдан», которая является одной из крупнейших автомобилестроительных компаний Украины. Ее предприятия сосредоточены на производстве украинских легковых автомобилей, автобусов, троллейбусов, грузовиков и спецтехники.

Основные производственные мощности «Богдан»:

Автомобильный завод в Черкассах — где собирают легковые автомобили моделей Богдан-2110, Богдан-2111, Богдан-2310;

Луцкий автомобильный завод — производство грузовиков Богдан, прицепов и полуприцепов;

Черкасский автобусный завод — выпуск автобусов Богдан разных классов и назначений;

Кременчугская автосборочная компания — сборка грузовых автомобилей Богдан и спецтехники;

Черниговский автозавод — сборка троллейбусов и автобусов на троллейбусном шасси.

Помимо сборки транспортных средств собственных брендов предприятия «Богдан» также осуществляли крупноузловую сборку по лицензиям Hyundai, Isuzu, Kia, Volkswagen.

Кроме готовых грузовых авто, корпорация производит компоненты и запчасти для других автомобильных заводов Украины.

В июле 2021 года «Богдан Моторс» постигло банкротство, что привело к запуску процедуры ликвидации. Однако после длительного и сложного процесса в феврале 2024 года предприятию удалось реформироваться и сохранить производство.

Также в Украине производством разных транспортных средств занимаются:

КрАЗ (грузовые автомобили, спецтехника, автобусы, прицепы и полуприцепы);

ЛАЗ (городские, пригородные и туристические автобусы).

Автомобильная индустрия — это отрасль, которая не только определяет современный образ жизни, но и оказывает огромное влияние на мировую экономику. Finance.ua узнавал, сколько зарабатывают ведущие автомобильные компании и что именно влияет на их прибыль.

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