В Киевстаре рассказали, что делать в условиях длительного отключения света — Finance.ua

В Киевстаре рассказали, что делать в условиях длительного отключения света Сегодня 17:34 — Фондовый рынок

В Киевстаре рассказали, что делать в условиях длительного отключения света

Длительные отключения электроэнергии оказывают непосредственное влияние на работу телеком-сетей, поскольку оборудование мобильной и фиксированной связи требует стабильного энергоснабжения.

В Киевстаре сообщили, что используют все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов даже во время блэкаутов. В частности, начиная с 2022 года компания инвестировала более 1 млрд грн, чтобы сделать сеть более энергонезависимой.

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По состоянию на июнь 2024 г. на базовых станциях установлено 113 тыс. новых аккумуляторов (далее — АКБ), обеспечивающих работу базовых станций до 4 часов без внешнего питания. 2,3 тыс. базовых станций обеспечены генераторами, а это в четыре раза больше, чем у нас было в 2022 году. 50 тыс. источников бесперебойного питания (далее — ИБП) установлено в 23 тыс. многоквартирных домов для поддержки работы услуги «Домашний Интернет».

Однако для аккумулятора требуется время, чтобы подзарядиться, а именно от 4 до 6 часов в зависимости от количества установленных АКБ для максимальной зарядки. Для зарядки ИБП требуется 8 часов бесперебойной работы.

К сожалению, отключения света носят непрогнозируемый характер как по количеству отключений в течение суток, так и по продолжительности. Поэтому аккумуляторы не успевают заряжаться, и с такими графиками отключения телеком-операторы и провайдеры фиксированного интернета не всегда могут обеспечивать бесперебойную работу сети, несмотря на все приложенные усилия.

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В случаях, когда отключения электроэнергии масштабны и долговременны, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении питания базовых станций.

«Важно, чтобы пользователи воздерживались от использования тяжелого контента (просмотр видео, совершение видеозвонков) через мобильный интернет во время блэкаутов, тогда аккумуляторы на базовых станциях смогут работать дольше», — отметили в компании.

Если в населенном пункте отсутствует электроэнергия, лучше общаться с помощью звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах.

Услуга «Национальный роуминг». В случае исчезновения сигнала мобильной сети оператора абонент может попытаться воспользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы и изменения номера.

Для этого в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети, а если смартфон не регистрируется в других операторах, то выбрать вручную другую доступную мобильную сеть.

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