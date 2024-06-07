В Киевстаре рассказали, что делать в условиях длительного отключения света — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киевстаре рассказали, что делать в условиях длительного отключения света

Фондовый рынок
2
В Киевстаре рассказали, что делать в условиях длительного отключения света
В Киевстаре рассказали, что делать в условиях длительного отключения света
Длительные отключения электроэнергии оказывают непосредственное влияние на работу телеком-сетей, поскольку оборудование мобильной и фиксированной связи требует стабильного энергоснабжения.
В Киевстаре сообщили, что используют все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов даже во время блэкаутов. В частности, начиная с 2022 года компания инвестировала более 1 млрд грн, чтобы сделать сеть более энергонезависимой.
Читайте также
По состоянию на июнь 2024 г. на базовых станциях установлено 113 тыс. новых аккумуляторов (далее — АКБ), обеспечивающих работу базовых станций до 4 часов без внешнего питания. 2,3 тыс. базовых станций обеспечены генераторами, а это в четыре раза больше, чем у нас было в 2022 году. 50 тыс. источников бесперебойного питания (далее — ИБП) установлено в 23 тыс. многоквартирных домов для поддержки работы услуги «Домашний Интернет».
Однако для аккумулятора требуется время, чтобы подзарядиться, а именно от 4 до 6 часов в зависимости от количества установленных АКБ для максимальной зарядки. Для зарядки ИБП требуется 8 часов бесперебойной работы.
К сожалению, отключения света носят непрогнозируемый характер как по количеству отключений в течение суток, так и по продолжительности. Поэтому аккумуляторы не успевают заряжаться, и с такими графиками отключения телеком-операторы и провайдеры фиксированного интернета не всегда могут обеспечивать бесперебойную работу сети, несмотря на все приложенные усилия.
Читайте также
В случаях, когда отключения электроэнергии масштабны и долговременны, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении питания базовых станций.
«Важно, чтобы пользователи воздерживались от использования тяжелого контента (просмотр видео, совершение видеозвонков) через мобильный интернет во время блэкаутов, тогда аккумуляторы на базовых станциях смогут работать дольше», — отметили в компании.
Если в населенном пункте отсутствует электроэнергия, лучше общаться с помощью звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах.
Читайте также
Услуга «Национальный роуминг». В случае исчезновения сигнала мобильной сети оператора абонент может попытаться воспользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы и изменения номера.
Для этого в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети, а если смартфон не регистрируется в других операторах, то выбрать вручную другую доступную мобильную сеть.
В Киевстаре рассказали, что делать в условиях длительного отключения света
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.