Кибератака на Киевстар: в компании оценили убытки — Finance.ua
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Кибератака на Киевстар: в компании оценили убытки

Фондовый рынок
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Кибератака на Киевстар: в компании оценили убытки
Кибератака на Киевстар: в компании оценили убытки
Кибератака рф на мобильный оператор «Киевстар» в декабре прошлого года будет стоить компании около 3,6 миллиарда гривен дохода. Однако оператор потеряет их в результате отмены для своих клиентов месячной платы за предоставление услуг в качестве компенсации.
Об этом сообщила материнская компания «Киевстар», Veon.
Как отмечается, Veon не ожидает существенного финансового влияния на свои результаты за 2023 год из-за сбоев в работе услуг и из-за расходов, связанных с расширением ІТ-возможностей для возобновления услуг.
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«Однако компания ожидает, что потеря дохода вследствие мер по повышению лояльности клиентов, предпринятых Киевстаром для компенсации неудобств, вызванных сбоями, повлияет на ее консолидированные результаты доходов за год, истекающий 31 декабря 2024 года. Влияние этих предложений на доход оценивается примерно в 3,6 миллиарда гривен (около 95 миллионов долларов США)», — говорится в сообщении.
В ближайшие месяцы «Киевстар» планирует продолжить работу по возобновлению и компенсации. Впрочем, эти затраты оценить невозможно.
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Напомним, 12 декабря на сеть мобильного оператора «Киевстар» (Kyivstar) совершили мощную хакерскую атаку, ставшую причиной технического сбоя.
Однако уже 20 декабря компания полностью возобновила работу своих сервисов после кибератаки, включая международный роуминг, который возобновили последним.

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По материалам:
УНН
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