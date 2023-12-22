Ущерб на миллиарды гривен: Киевстар подал иск о вмешательстве в работу сети — Finance.ua

Ущерб на миллиарды гривен: Киевстар подал иск о вмешательстве в работу сети
Компания «Киевстар» из-за масштабного сбоя в результате кибератаки обратилась в суд с иском о вмешательстве в работу сети. Ущерб оценивается в «миллиарды гривен».
Об этом сообщил президент компании Александр Комаров в эфире национального телемарафона.
«Есть иск со стороны „Киевстара“ о вмешательстве в работу сети. Есть восемь уголовных дел от СБУ», — сказал Комаров.
В то же время он подчеркнул, что никаких исков от клиентов не видел.
Относительно ущерба, который «Киевстар» понес из-за кибератаки, Комаров сказал, что компания еще их не считала, но это — «миллиарды гривен». Он заверил, что оператор не будет повышать тарифы, чтобы компенсировать эти убытки.
Напомним, с утра 12 декабря абоненты «Киевстара» со всей Украины не смогли воспользоваться услугами мобильной связи и доступом в интернет из-за масштабного сбоя. Причиной технического сбоя в работе оператора стала атака хакеров.
Президент «Киевстара» Александр Комаров отметил, что кибератака была очень мощной. По его словам, произошло «проникновение в ІТ-инфраструктуру и ее разрушение». Основная цель атаки — максимальное разрушение интеллектуальной инфраструктуры оператора, пояснил глава компании.
20 декабря «Киевстар» после масштабного сбоя возобновил все услуги как в Украине, так и за рубежом, сообщил президент компании.
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