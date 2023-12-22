Ущерб на миллиарды гривен: Киевстар подал иск о вмешательстве в работу сети — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ущерб на миллиарды гривен: Киевстар подал иск о вмешательстве в работу сети

Фондовый рынок
33
Ущерб на миллиарды гривен: Киевстар подал иск о вмешательстве в работу сети
Ущерб на миллиарды гривен: Киевстар подал иск о вмешательстве в работу сети
Компания «Киевстар» из-за масштабного сбоя в результате кибератаки обратилась в суд с иском о вмешательстве в работу сети. Ущерб оценивается в «миллиарды гривен».
Об этом сообщил президент компании Александр Комаров в эфире национального телемарафона.
«Есть иск со стороны „Киевстара“ о вмешательстве в работу сети. Есть восемь уголовных дел от СБУ», — сказал Комаров.
Читайте также
В то же время он подчеркнул, что никаких исков от клиентов не видел.
Относительно ущерба, который «Киевстар» понес из-за кибератаки, Комаров сказал, что компания еще их не считала, но это — «миллиарды гривен». Он заверил, что оператор не будет повышать тарифы, чтобы компенсировать эти убытки.
Напомним, с утра 12 декабря абоненты «Киевстара» со всей Украины не смогли воспользоваться услугами мобильной связи и доступом в интернет из-за масштабного сбоя. Причиной технического сбоя в работе оператора стала атака хакеров.
Читайте также
Президент «Киевстара» Александр Комаров отметил, что кибератака была очень мощной. По его словам, произошло «проникновение в ІТ-инфраструктуру и ее разрушение». Основная цель атаки — максимальное разрушение интеллектуальной инфраструктуры оператора, пояснил глава компании.
20 декабря «Киевстар» после масштабного сбоя возобновил все услуги как в Украине, так и за рубежом, сообщил президент компании.

Киевстар, Vodafone или lifecell: что делать при отсутствии связи 📱

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.