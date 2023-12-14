Хакеры взломали защиту «Киевстара» через учетную запись одного из сотрудников — Finance.ua

Хакеры взломали защиту «Киевстара» через учетную запись одного из сотрудников Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

Российские хакеры поразили киберзащиту крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар» через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников.

Об этом в эфире телемарафона заявил гендиректор компании Александр Комаров, пишет «Интерфакс-Украина».

«Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании. Об этом ведется следствие», — рассказал Комаров.

Он добавил, что выводы следствия ему пока не известны.

По его словам, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, которые «условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры».

Комаров также заявил, что компания использовала для защиты от киберугроз самые современные технологии и с начала полномасштабного вторжения отразила около 500 кибератак.

«Мне кажется, что пример «Киевстар» свидетельствует о том, что даже самая защищенная инфраструктура может быть поражена. Это реально.

Мы используем самые современные технологии от глобальных поставщиков, чтобы держать периметр компании закрытым от киберугроз. Мы не первый год сталкиваемся с угрозой, с начала войны отразили примерно 500 более-менее серьезных атак", — резюмировал он.

Атаку совершила российская хакерская группа «Солнцепек», которая, по данным СБУ, близка к ГРУ рф.

«Делали они это, чтобы положить самую большую телекоминфраструктуру в стране, чтобы посеять неприятности, эмоционально ударить по украинцам… идет война — это один из способов войны против Украины», — добавил Комаров.

Економічна Правда По материалам:

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