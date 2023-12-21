«Киевстар рассказал о компенсации для пользователей после масштабного сбоя — Finance.ua

«Киевстар рассказал о компенсации для пользователей после масштабного сбоя Сегодня 12:03 — Личные финансы

«Киевстар рассказал о компенсации для пользователей после масштабного сбоя

В компании «Киевстар» рассказали о компенсациях для своих пользователей в результате масштабного сбоя в работе мобильного оператора, произошедшего утром 12 декабря.

Напомним, тогда не работал ни один сервис компании. Причиной сбоя в работе стала хакерская атака на ядро ​​сети — хакеры взломали защиту оператора через учетную запись одного из сотрудников.

Однако, как заявили в компании, по состоянию на 21 декабря «Киевстар» полностью восстановил все пострадавшие из-за хакерской атаки сервисы.

«Знаем, как важно позвонить родным на праздники. Поэтому наши специалисты работали 24/7, чтобы как можно быстрее все починить», — отмечают в компании.

Что известно о компенсации

«Киевстар» отменяет плановую плату за тариф для своих пользователей и дополнительно выделяет 100 000 000 гривен на нужды ВСУ.

Плановая тарифная плата не будет взиматься, в частности, у:

абонентов предоплаты, контракта и контрактных абонентов с услугой «Домашний Интернет» с 22.12 по 21.01;

бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;



пользователей «Домашнего Интернета» и «ВСЕ РАЗОМ» с 1.01 до 31.01.



Все произойдет автоматически — подключать ничего не нужно.

Детальнее о компенсациях можно прочитать здесь.

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