«Киевстар рассказал о компенсации для пользователей после масштабного сбоя — Finance.ua

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«Киевстар рассказал о компенсации для пользователей после масштабного сбоя

Личные финансы
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«Киевстар рассказал о компенсации для пользователей после масштабного сбоя
«Киевстар рассказал о компенсации для пользователей после масштабного сбоя
В компании «Киевстар» рассказали о компенсациях для своих пользователей в результате масштабного сбоя в работе мобильного оператора, произошедшего утром 12 декабря.
Напомним, тогда не работал ни один сервис компании. Причиной сбоя в работе стала хакерская атака на ядро ​​сети — хакеры взломали защиту оператора через учетную запись одного из сотрудников.

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Однако, как заявили в компании, по состоянию на 21 декабря «Киевстар» полностью восстановил все пострадавшие из-за хакерской атаки сервисы.
«Знаем, как важно позвонить родным на праздники. Поэтому наши специалисты работали 24/7, чтобы как можно быстрее все починить», — отмечают в компании.

Что известно о компенсации

«Киевстар» отменяет плановую плату за тариф для своих пользователей и дополнительно выделяет 100 000 000 гривен на нужды ВСУ.
Плановая тарифная плата не будет взиматься, в частности, у:
  • абонентов предоплаты, контракта и контрактных абонентов с услугой «Домашний Интернет» с 22.12 по 21.01;
  • бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;
  • пользователей «Домашнего Интернета» и «ВСЕ РАЗОМ» с 1.01 до 31.01.
Все произойдет автоматически — подключать ничего не нужно.
Детальнее о компенсациях можно прочитать здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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