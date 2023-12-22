Хакеры разрушили около 40% инфраструктуры «Киевстар» — Finance.ua

Хакеры разрушили около 40% инфраструктуры «Киевстар» Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Хакеры разрушили около 40% инфраструктуры «Киевстар»

Кибератака на оператора «Киевстар» разрушила около 40% его инфраструктуры — уничтожены много серверов и данных, что вызвало сбой в сети.

Об этом рассказал президент компании Александр Комаров на мероприятии NV «Украина и мир впереди в 2024 году», пишет NV Бизнес.

Через полтора часа, когда «Киевстар» потерял контроль над сетью, хакеры «сделали достаточно много плохого», отметил Александр Комаров. По его словам, у них были определенные цели.

«Первая цель — разрушить инфраструктуру как можно сильнее и посеять хаос. Разрушение инфраструктуры вышло на 40%. Была очень сильно разрушена виртуальная прослойка сети», — сказал Комаров.

Он объяснил, что радиофиксированная сеть в полях покрывает 10 000 объектов, мобильная сеть — 15 000 объектов, фиксированная сеть — 80 000 объектов по всей Украине. Затем следует транзитная сеть, а затем виртуальная IT-сеть, которая управляет как услугами, так и корпорацией.

«Наибольший удар был по виртуальному слою сети. Было уничтожено много серверов, было затерто множество данных. База данных клиентов была полностью стерта. Это не профили клиентов, это внутренние профили, которые помогают системе», — объяснил Комаров.

Он отметил, что в восстановительной операции были задействованы около тысячи человек. «Это достаточно уникально, но мы справились», — отметил президент «Киевстара».

Справка Finance.ua:

утром 12 декабря абоненты «Киевстара» со всей Украины не смогли воспользоваться услугами мобильной связи и доступом в интернет из-за масштабного сбоя;

ответственность за атаку на цифровую инфраструктуру мобильного оператора «Киевстар» взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок;

20 декабря «Киевстар» после масштабного сбоя возобновил все услуги как в Украине, так и за рубежом;

21 декабря «Киевстар» заявил, что отменяет следующую плановую плату за тариф для пользователей.

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