В Киеве подешевели квартиры — Finance.ua

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В Киеве подешевели квартиры

Недвижимость
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В Киеве подешевели квартиры
В Киеве подешевели квартиры, Фото: respect.kharkov.ua
Недвижимость всегда считалась одной из наиболее важных инвестиционных возможностей граждан Украины. В последние годы наблюдается растущий интерес к новостройкам, и эта тенденция сохраняет свою актуальность. Есть несколько факторов, влияющих на эту динамику на рынке недвижимости, и один из них — снижение стоимости жилья. Так, в Киеве за последний месяц цена в гривнах снизилась на 1,18%
Об этом свидетельствуют данные M2bomber.
В Киеве подешевели квартиры
Со 2 августа по 20 сентября текущего года цена за 1 квадратный метр уменьшилась с 44 325 до 43 800 гривен.
Может показаться, что произошло незначительное удешевление квадратных метров: на 525 гривен. Впрочем, в пересчете на всю площадь квартиры выходит внушительная сумма. К примеру, при покупке недвижимости на 70 квадратных метрах вы сможете сэкономить почти 37 тысяч гривен.
В Киеве подешевели квартиры
Стоимость м² нового жилья в разных районах Киева:
  • Голосеевский район — 47 500 грн;
  • Дарницкий район — 36 300 грн;
  • Деснянский район — 31 475 грн;
  • Днепровский район — 37 300 грн;
  • Оболонский район — 41 900 грн;
  • Печерский район — 86 600 грн;
  • Подольский район — 51 450 грн;
  • Святошинский район — 38 750 грн;
  • Соломенский район — 35 500 грн;
  • Шевченковский район — 49 350 грн;
  • Киев — 43 550 грн.
В Киеве подешевели квартиры
Важно отметить, что не всегда цены на новостройки падают. Статистика цен за последние 6 месяцев свидетельствует о незначительном росте стоимости квартир.
В период с 3 марта по 20 сентября 2023 г. недвижимость подорожала на 0,23%, с 43 700 до 43 800 гривен за квадратный метр. Это может быть связано с повышением спроса на жилье в городе и регионе, а также ростом стоимости строительных материалов и рабочей силы.
Присоединяйтесь к конференции «Лига чемпионов: Быки vs Медведи. Битва инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода на фондовом рынке. Это ваша возможность сделать свои финансы лучше!

Детали конференции

По материалам:
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