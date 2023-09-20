В Киеве подешевели квартиры — Finance.ua

В Киеве подешевели квартиры Сегодня 16:02 — Недвижимость

В Киеве подешевели квартиры, Фото: respect.kharkov.ua

Недвижимость всегда считалась одной из наиболее важных инвестиционных возможностей граждан Украины. В последние годы наблюдается растущий интерес к новостройкам, и эта тенденция сохраняет свою актуальность. Есть несколько факторов, влияющих на эту динамику на рынке недвижимости, и один из них — снижение стоимости жилья. Так, в Киеве за последний месяц цена в гривнах снизилась на 1,18%

Об этом свидетельствуют данные M2bomber.

Со 2 августа по 20 сентября текущего года цена за 1 квадратный метр уменьшилась с 44 325 до 43 800 гривен.

Может показаться, что произошло незначительное удешевление квадратных метров: на 525 гривен. Впрочем, в пересчете на всю площадь квартиры выходит внушительная сумма. К примеру, при покупке недвижимости на 70 квадратных метрах вы сможете сэкономить почти 37 тысяч гривен.

Стоимость м² нового жилья в разных районах Киева:

Голосеевский район — 47 500 грн;

Дарницкий район — 36 300 грн;

Деснянский район — 31 475 грн;

Днепровский район — 37 300 грн;

Оболонский район — 41 900 грн;

Печерский район — 86 600 грн;

Подольский район — 51 450 грн;

Святошинский район — 38 750 грн;

Соломенский район — 35 500 грн;

Шевченковский район — 49 350 грн;

Киев — 43 550 грн.

Важно отметить, что не всегда цены на новостройки падают. Статистика цен за последние 6 месяцев свидетельствует о незначительном росте стоимости квартир.

В период с 3 марта по 20 сентября 2023 г. недвижимость подорожала на 0,23%, с 43 700 до 43 800 гривен за квадратный метр. Это может быть связано с повышением спроса на жилье в городе и регионе, а также ростом стоимости строительных материалов и рабочей силы.

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