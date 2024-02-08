В какой валюте украинцы хранят сбережения и в каких банках: данные НБУ — Finance.ua

В какой валюте украинцы хранят сбережения и в каких банках: данные НБУ Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

В какой валюте украинцы хранят сбережения и в каких банках: данные НБУ

В начале 2024 украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 234,8 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 35,5% вкладов было в иностранной валюте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

В какой валюте держат

По данным НБУ, на 1 января 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,7 млн вкладов.

Большинство вкладов было в гривне: 57,9 млн вкладов на 796 млрд гривен. В валюте было 9,8 млн вкладов на сумму 438 млрд гривен.

Процентные ставки

Процентные ставки по депозитам существенно разнятся. Если в декабре 2023 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 11,7% годовых, то по валютным депозитам банки давали только 1,0% годовых.

Рейтинг банков по вкладам

Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 464,1 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,2 млн.

На втором месте государственный Ощадбанк — 12,8 млн вкладчиков, сумма — 192,7 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 8 млн вкладчиков, сумма — 85,5 млрд гривен.

Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,0 млн, сумма — 85,5 млрд гривен и УкрСиббанк — количество вкладчиков — 2,1 млн, сумма — 58,8 млрд гривен.

Таблица: РБК-Украина

Напомним, в течение 2023 года депозиты бизнеса и населения выросли на четверть или полтриллиона гривен. К концу прошлого года депозиты предприятий и населения в эквиваленте во всех валютах достигли 2393 млрд грн. За год они выросли на 26% или 499 млрд грн.

По состоянию на начало 2024 года:

депозиты в гривне выросли до 1628 млрд грн на 35% или 424 млрд грн;

депозиты в иностранной валюте увеличились до 19,2 млрд долларов на 12% или 2 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

По данным НБУ, в декабре 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых. Год назад они были на уровне 8,2%;

в 2024 году, по прогнозам банкиров, процентные ставки по банковским депозитам могут упасть в среднем на 3%. Даже при низкой инфляции это будет приносить вкладчикам неплохой доход, но если сделать вклад до ожидаемого снижения учетной ставки НБУ и процентов по депозитам — заработать можно будет больше.

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