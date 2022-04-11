В каких регионах продолжается отопительный сезон — Finance.ua
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В каких регионах продолжается отопительный сезон

Сегодня 10:03Казна и Политика
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В каких регионах продолжается отопительный сезонВ каких регионах продолжается отопительный сезон
В некоторых регионах Украины из-за военных действий отопительный сезон пришлось завершить досрочно. При этом отопительный сезон продолжается в штатном режиме в тех регионах, которые приняли много переселенцев из зон боевых действий.
Об этом сообщает министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
«Регионы, которые первыми получили удар от россиян, были вынуждены, к сожалению, преждевременно прекратить теплоснабжение (например, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях, городе Чернигове)», — заявил Чернышев.
Он также отметил, что решение о прекращении теплоснабжения досрочно приняли некоторые органы местного самоуправления в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Речь идет о таких областях как Кировоградская, Одесская, Полтавская, Черкасская и города Киев и Днепр.
«Но мы благодарим потребителей, которые с пониманием отнеслись к этому!» — добавил Чернышев.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров одобрил продление срока получения финансовой помощи для вынужденно перемещенных украинцев;
  • война и большое количество беженцев, которые покинули свои дома и не могут передавать показатели потребления воды, заставили изменить правила расчета платежей за воду.
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По материалам: РБК-Україна
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