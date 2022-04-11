В каких регионах продолжается отопительный сезон — Finance.ua

В каких регионах продолжается отопительный сезон

Сегодня 10:03 — Казна и Политика

В каких регионах продолжается отопительный сезон

В некоторых регионах Украины из-за военных действий отопительный сезон пришлось завершить досрочно. При этом отопительный сезон продолжается в штатном режиме в тех регионах, которые приняли много переселенцев из зон боевых действий.

Об этом сообщает министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

«Регионы, которые первыми получили удар от россиян, были вынуждены, к сожалению, преждевременно прекратить теплоснабжение (например, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях, городе Чернигове)», — заявил Чернышев.

Он также отметил, что решение о прекращении теплоснабжения досрочно приняли некоторые органы местного самоуправления в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Речь идет о таких областях как Кировоградская, Одесская, Полтавская, Черкасская и города Киев и Днепр.

«Но мы благодарим потребителей, которые с пониманием отнеслись к этому!» — добавил Чернышев.

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