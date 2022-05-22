В Кабмине объяснили, на что израсходуют $40 миллиардов помощи от США — Finance.ua

В Кабмине объяснили, на что израсходуют $40 миллиардов помощи от США

Сегодня 09:00 — Казна и Политика

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информации рассказали, на что именно пойдут 40 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

6 млрд долларов выделено на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и иную помощь по безопасности Вооруженным силам Украины;

8,7 млрд — на восполнение запасов оружия, которое было передано Украине;

3,9 млрд — на финансирование операций Европейского командования, в частности разведывательную поддержку;

11 млрд — на оружие, военное и защитное оборудование и снаряжение, которое США сможет посылать Украине ускоренными темпами — без дополнительного согласования с Конгрессом;

13,8 млрд — было одобрено для Госдепартамента, основная часть этих средств пойдет в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу;

4,4 млрд направят на поставку продовольствия Украине и другим странам.

Справка Finance.ua:

Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в размере 40 млрд долларов. Об этом сообщилБелый дом. Байден находится с визитом в Южной Корее, поэтому законопроект из США привезли ему сюда для подписи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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