В Кабмине объяснили, на что израсходуют $40 миллиардов помощи от США — Finance.ua
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В Кабмине объяснили, на что израсходуют $40 миллиардов помощи от США

Сегодня 09:00Казна и Политика
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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информации рассказали, на что именно пойдут 40 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщается в Telegram-канале центра.
6 млрд долларов выделено на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и иную помощь по безопасности Вооруженным силам Украины;
8,7 млрд — на восполнение запасов оружия, которое было передано Украине;
3,9 млрд — на финансирование операций Европейского командования, в частности разведывательную поддержку;
11 млрд — на оружие, военное и защитное оборудование и снаряжение, которое США сможет посылать Украине ускоренными темпами — без дополнительного согласования с Конгрессом;
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13,8 млрд — было одобрено для Госдепартамента, основная часть этих средств пойдет в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу;
4,4 млрд направят на поставку продовольствия Украине и другим странам.

Справка Finance.ua:

  • Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в размере 40 млрд долларов. Об этом сообщилБелый дом. Байден находится с визитом в Южной Корее, поэтому законопроект из США привезли ему сюда для подписи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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