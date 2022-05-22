В Кабмине объяснили, на что израсходуют $40 миллиардов помощи от США — Finance.ua

13,8 млрд — было одобрено для Госдепартамента, основная часть этих средств пойдет в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу;
4,4 млрд направят на поставку продовольствия Украине и другим странам.
Справка Finance.ua:
Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в размере 40 млрд долларов. Об этом сообщилБелый дом. Байден находится с визитом в Южной Корее, поэтому законопроект из США привезли ему сюда для подписи.