В июле украинцы приобрели почти тысячу легковых автомобилей, ввезенных из Китая — Finance.ua

В июле украинцы приобрели почти тысячу легковых автомобилей, ввезенных из Китая Сегодня 19:04 — Технологии&Авто

В июле 2023 года украинцы приобрели 924 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Из этого количества 616 авто — новых, 308 — подержанных.

Об этом сообщает профильная ассоциация «Укравтопром».

При этом абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 83%.

Отмечается, что самыми популярными моделями легковушек китайского происхождения, прошедших в июле свою первую регистрацию в Украине, были Volkswagen ID.4 (326 ед), Volkswagen ID.6 (70 ед.) и DongFeng\Honda M-NV (64 ед.).

Также в топ-5 Toyota BZ4X — 52 ед. и Honda E — 50 ед.

В июле автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых авто — это рекордный показатель за последние 19 месяцев.

В июле украинский автопарк пополнили 18,8 тысячи подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы.

Украинский автопарк за июль пополнили 3464 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV), по сравнению с июньским результатом количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%.

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Економічна Правда По материалам:

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