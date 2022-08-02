В Гондурасе открыли «Долину Bitcoin» — Finance.ua

В Гондурасе открыли «Долину Bitcoin» Сегодня 04:55 — Технологии&Авто

В Гондурасе открыли «Долину Bitcoin»

Латиноамериканские СМИ сообщили об открытии «Bitcoin-долины» в Гондурасе — правительство запустило проект цифрового города в регионе Санта-Люсия.

Таким образом, страна присоединилась к своим соседям, ранее уже запустившим подобную инициативу в Центральной Америке — «Bitcoin Бич» в Сальвадоре, «Bitcoin Лейк» в Гватемале и «Bitcoin джунгли» в Коста-Рике.

Новый цифровой город находится примерно в 20 минутах езды от столицы Тегусигальпы. Граждане государства и гости страны получили возможность беспрепятственно покупать и продавать товары и услуги за криптовалюты на всей территории проекта.

«Это откроет больше возможностей и привлечет больше людей, желающих использовать эту валюту», — сказал Сезар Андино, менеджер торговой площадки Лос Роблес.

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Торговцы в Санта-Люсии смогут мгновенно конвертировать Bitcoin в местную валюту и получать ее на свой счет, обещают местные власти. Это позволит сократить риск волатильности криптовалют.

Проект «Долина Bitcoin» рассчитан на 60 предприятий, позже власти рассчитывают расширить сеть, объединив большее количество бизнесов и близлежащие районы.

За реализацией проекта стоит компания Blockchain Honduras, Coincaex (Гватемальская криптовалютная биржа), чиновники и специалисты из Технологического университета Гондураса и местного муниципалитета Санта-Люсия.

Представители государства заявили, что запуск инициативы ориентирован на расширение использования Bitcoin и других криптовалют туристами, а также направлен на продвижение экономики Санта-Люсии посредством криптотуризма и поощрения местного бизнеса в начале приема платежей в цифровых активах.

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noworries По материалам:

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