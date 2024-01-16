В Германии существенно возрастут цены на авиабилеты: что нужно знать — Finance.ua

В Германии существенно возрастут цены на авиабилеты: что нужно знать Сегодня 20:36 — Мир

В Германии существенно возрастут цены на авиабилеты: что нужно знать

Пассажиры авиарейсов из Германии столкнутся с повышением цен на билеты весной этого года. Это связано с решением страны повысить авиационный налог.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com

Когда возрастут цены на билеты и как изменится авианалог

Цены на билеты из Германии на зарубежные направления возрастут с мая этого года. Правительство Германии решило увеличить авиационный налог для пассажиров, вылетающих из аэропортов страны.

Пассажиры на рейсах дальностью до 2500 километров должны будут заплатить 15,53 евро налога (вместо нынешних 12,73 евро), а на рейсах более 6000 километров — 70,83 евро (вместо 58,06 евро).

Зачем это им?

Повышение налога является частью инициативы страны по преодолению дефицита бюджета. Местные СМИ пишут, что дефицит возник после решения Конституционного суда Германии признать первоначальный план бюджета незаконным из-за неправильного перераспределения неиспользованных средств COVID в фонд изменения климата.

Авиационная отрасль Германии не одобряет повышение налогов, но Кабинет министров Германии уже одобрил его и ожидается, что закон будет одобрен Бундестагом в следующие месяцы.

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Вскоре для пассажиров стоимость билетов из Германии возрастет. В то же время освободят от налога тех, кто покупает билеты детям до двух лет, за которыми не закреплено отдельное место в самолете. Также от сбора освобождают полеты в военных или медицинских целях.

В Германии находятся одни из самых переполненных аэропортов в Европе. Каждый год отсюда вылетают и прилетают миллионы пассажиров. В 2023 году самый большой аэропорт Берлина посетили 23,07 миллиона пассажиров. Это на 16% больше, чем в 2022 году. Перед зимними праздниками, в ноябре 2023-го, аэропорт Берлина посетили около 1,75 миллиона пассажиров, а в декабре 2023 года — около 1,77 миллиона.

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