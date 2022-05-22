В Германии планируют ускорить процесс трудоустройства украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Германии планируют ускорить процесс трудоустройства украинцев

22.05.2022, 01:27Личные финансы
11
В Германии планируют ускорить процесс трудоустройства украинцевВ Германии планируют ускорить процесс трудоустройства украинцев
Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер призвала без бюрократии признавать профессиональные квалификации украинцев, чтобы ускорить их интеграцию.
Об этом пишет DW со ссылкой на заявление министра.
По ее словам, государство должно активно поддерживать желание украинских беженцев работать. Для признания профквалификаций необходима стандартизация и унификация. Кроме того, рассматривается вариант получения квалификации уже после приема на работу.
Читайте также
Также глава министерства отметила, что для работы важно знание языка, поэтому власти Германии поддерживают бесплатные онлайн-курсы в образовательных центрах для взрослых.
Кроме того, Германия укрепляет сотрудничество с министерством образования и науки Украины, чтобы дать возможность украинским детям получить аттестат об окончании школы, который признается в Украине.
Место для вашей рекламы
Также в апреле для выпускников из Украины упростили условия поступления в германские высшие учебные заведения.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.