В Германии планируют ускорить процесс трудоустройства украинцев — Finance.ua

В Германии планируют ускорить процесс трудоустройства украинцев
Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер призвала без бюрократии признавать профессиональные квалификации украинцев, чтобы ускорить их интеграцию.
Об этом пишет DW со ссылкой на заявление министра.
По ее словам, государство должно активно поддерживать желание украинских беженцев работать. Для признания профквалификаций необходима стандартизация и унификация. Кроме того, рассматривается вариант получения квалификации уже после приема на работу.