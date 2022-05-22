В Германии планируют ускорить процесс трудоустройства украинцев — Finance.ua

В Германии планируют ускорить процесс трудоустройства украинцев

В Германии планируют ускорить процесс трудоустройства украинцев

Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер призвала без бюрократии признавать профессиональные квалификации украинцев, чтобы ускорить их интеграцию.

Об этом пишет DW со ссылкой на заявление министра.

По ее словам, государство должно активно поддерживать желание украинских беженцев работать. Для признания профквалификаций необходима стандартизация и унификация. Кроме того, рассматривается вариант получения квалификации уже после приема на работу.

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Также глава министерства отметила, что для работы важно знание языка, поэтому власти Германии поддерживают бесплатные онлайн-курсы в образовательных центрах для взрослых.

Кроме того, Германия укрепляет сотрудничество с министерством образования и науки Украины, чтобы дать возможность украинским детям получить аттестат об окончании школы, который признается в Украине.

Также в апреле для выпускников из Украины упростили условия поступления в германские высшие учебные заведения.

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