В Германии 300 тысяч украинцев не работают и не ищут работу — Зеленский Сегодня 15:15 — Личные финансы

В Германии 300 тысяч украинцев не работают и не ищут работу — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Германии минимум 300 тысяч украинцев не работают и не пытаются трудоустроиться. По его мнению, когда социальная поддержка ФРГ будет прекращена, они вынуждены будут вернуться.

Об этом глава Украинского государства рассказал во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья.

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«Не всех украинцев очень рады видеть за границей. Это не часть плана вернуть украинцев, но есть факты. Соответствующие страны и их лидеры хотят, чтобы остались работающие там украинцы. В то же время они ищут способы, как заставить вернуться в Украину не работающих украинцев. Это тоже факт. К примеру, в Германии сегодня более 1,1 млн украинцев, из них минимум 300 тысяч нигде не работают, даже не предпринимают попыток трудоустроиться. Таких людей много по всей Европе», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что значительная часть этих людей вернется, потому что социальные выплаты и поддержка, которая есть за границей, исчезнут.

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«Исчезнут не благодаря нам. Просто страны прекратят им помогать. Как только их общества (этих стран. — Ред.) поддержат решение, что не нужно платить украинцам, в этот момент страны сделают все, чтобы полностью остановить выплаты», — сказал Президент.

Он также подчеркнул, что есть процент украинцев, ожидающих окончания войны, чтобы вернуться.

Напомним, данные исследования , проведенного Федеральным институтом демографических исследований (BiB), свидетельствуют, что в Германии трудоустроено 30% украинских беженцев (из 1,1 миллиона). Это почти вдвое больше, чем летом 2022 года, когда работало всего 16% украинцев.

Укрінформ По материалам:

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