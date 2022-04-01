В Fortnite собрали более 100 миллионов долларов для Украины — Finance.ua
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В Fortnite собрали более 100 миллионов долларов для Украины

Вчера 23:19Фондовый рынок
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Компания Epic Games сообщает, что с начала сбора средств в видеоигре Fortnite удалось собрать более 100 миллионов долларов в помощь Украине.
Об этом сообщает Fortnite.
Собранные деньги пойдут UNICEF, Direct Relief, World Food Program и UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев).
Компания обещает перевести средства так быстро, насколько это возможно.
Напомним, что Epic Games сообщила, что прекращает коммерческую деятельность в россии.
Представители Epic Games не объяснили, какие ограничения будут введены.
При этом в анонсе отмечено, что компания не намерена блокировать непосредственный доступ к играм на территории.
По материалам: bigkyiv
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