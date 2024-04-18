В Европе разоблачили огромную мошенническую онлайн-платформу — Finance.ua

В Европе разоблачили огромную мошенническую онлайн-платформу Сегодня 17:15 — Криминал

В Европе разоблачили огромную мошенническую онлайн-платформу

Британские правоохранители в сотрудничестве с Европолом и коллегами из ряда стран сорвали работу большой онлайн-платформы, которая помогала мошенникам со всего мира выманивать данные у пользователей. Задержали 37 причастных к ее деятельности.

Объявление об этом опубликовала полиция Лондона.

Правоохранители завершили основную работу в рамках операции, продолжавшейся с середины 2022 года, когда они получили важную информацию о преступной деятельности платформы 'LabHost' и, поняв ее масштабы, начали привлекать коллег за рубежом. К расследованию привлекли также киберспециалистов от бизнеса и неправительственных организаций.

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Сервис для мошенников создала в 2021 году преступная группа, запустив около 40 тысяч фишинговых сайтов для выманивания у пользователей интернета персональных данных, паролей и адресов электронной почты.

Мошенники-клиенты могли за платную месячную подписку заказать использование такого сайта или за оплату заказать создание копии страницы известного банка, почты, медицинского сервиса и т. п. , чтобы обманутые пользователи ввели на нем свои данные. Такими услугами пользовалось более 2000 мошенников.

За все время деятельности LabHost получила платежи от своих клиентов-мошенников более чем на миллион долларов США.

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Расследователи смогли инфильтрироваться в платформу и подробно узнать методы ее работы и клиентов, а также получили списки пострадавших людей.

Только один фишинговый сайт в Британии помог мошенникам выманить данные почти 70 тысяч пользователей, а в общей сложности преступники получили доступ к около 480 тысяч карточных номеров, 64 тысяч пин-кодов и более миллиона паролей обманутых людей к различным сервисам.

В период с 14 по 17 апреля в Британии и других странах задержали 37 человек, подозреваемых в причастности к деятельности платформы, обыски прошли по 70 адресам. Нидерландские СМИ отмечают, что в их стране задержаны 5 подозреваемых.

17 апреля киберспециалисты от правоохранителей «положили» основной сайт платформы и фишинговые сайты, разместив на них сообщение, что схема разоблачена. Адресные сообщения с предупреждениями разослали около 800 пользователям «сервиса», где подробно описали, что полиции известно о них. Эти лица останутся в фокусе расследования.

Британские правоохранители уже сконтактировали с около 25 тысяч обманутых британцев, чтобы сообщить им о проблеме и дать советы о том, как смягчить последствия.

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