США помогут защитить украинские банки и финансовую систему от киберугроз — Finance.ua

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США помогут защитить украинские банки и финансовую систему от киберугроз

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США помогут защитить украинские банки и финансовую систему от киберугроз
США помогут защитить украинские банки и финансовую систему от киберугроз
Национальный банк Украины продолжает сотрудничество с Министерством финансов США в области кибербезопасности в банковском и финансовом секторах Украины. С этой целью подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, сотрудничество позволит и дальше поддерживать эффективную систему защиты банков и финансовых учреждений от киберугроз, в частности в условиях военного положения, и обеспечивать постоянство финансовых рынков.
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«Укрепление кибербезопасности и совместное противодействие актуальным киберугрозам крайне важны для стабильной и непрерывной работы украинского финансового сектора. Особенно актуален этот вопрос в условиях гибридной войны, которую уже третий год рф ведет против Украины в дополнение к полномасштабной военной агрессии», — сказал он.
В свою очередь, Тодд Конклин, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры, заявил, что Министерство финансов США продолжает выступать за сильную украинскую экономику, которая требует устойчивости критической инфраструктуры финансового сектора.
«Наше постоянное партнерство с НБУ усиливает эту устойчивость, обеспечивая поток информации о новых угрозах кибербезопасности», — сказал он.
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По его словам, эти усилия не только укрепляют кибербезопасность в Украине, но и позволяют команде Министерства финансов США опережать риски для собственного сектора финансовых услуг.
«Угрозы, с которыми сталкиваются наши коллеги в Киеве, вероятно, будут направлены и на Соединенные Штаты. Тесное сотрудничество и постоянный обмен информацией помогают обеим странам оставаться наготове», — добавил он.

Справка Finance.ua

Меморандум вступил в силу 4 апреля 2024 года. Он определяет методы обмена информацией об угрозах кибербезопасности и инцидентах, участниках киберугроз, а также позволяет сторонам проводить совместные учения, эксперты форумы и т. д.
Целью этого документа является организация взаимодействия между НБУ и Министерством финансов США для:
  • реализации механизмов обмена информацией в сфере кибербезопасности и актуальных киберугроз;
  • дальнейшего развития Центра киберзащиты Национального банка (CSIRT-NBU);
  • разработки и реализации мер поддержки Национального банка по вопросам кибербезопасности в банковском и финансовом секторах Украины.
По материалам:
Finance.ua
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