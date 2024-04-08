США помогут защитить украинские банки и финансовую систему от киберугроз — Finance.ua

США помогут защитить украинские банки и финансовую систему от киберугроз Сегодня 14:32

США помогут защитить украинские банки и финансовую систему от киберугроз

Национальный банк Украины продолжает сотрудничество с Министерством финансов США в области кибербезопасности в банковском и финансовом секторах Украины. С этой целью подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, сотрудничество позволит и дальше поддерживать эффективную систему защиты банков и финансовых учреждений от киберугроз, в частности в условиях военного положения, и обеспечивать постоянство финансовых рынков.

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«Укрепление кибербезопасности и совместное противодействие актуальным киберугрозам крайне важны для стабильной и непрерывной работы украинского финансового сектора. Особенно актуален этот вопрос в условиях гибридной войны, которую уже третий год рф ведет против Украины в дополнение к полномасштабной военной агрессии», — сказал он.

В свою очередь, Тодд Конклин, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры, заявил, что Министерство финансов США продолжает выступать за сильную украинскую экономику, которая требует устойчивости критической инфраструктуры финансового сектора.

«Наше постоянное партнерство с НБУ усиливает эту устойчивость, обеспечивая поток информации о новых угрозах кибербезопасности», — сказал он.

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По его словам, эти усилия не только укрепляют кибербезопасность в Украине, но и позволяют команде Министерства финансов США опережать риски для собственного сектора финансовых услуг.

«Угрозы, с которыми сталкиваются наши коллеги в Киеве, вероятно, будут направлены и на Соединенные Штаты. Тесное сотрудничество и постоянный обмен информацией помогают обеим странам оставаться наготове», — добавил он.

Справка Finance.ua

Меморандум вступил в силу 4 апреля 2024 года. Он определяет методы обмена информацией об угрозах кибербезопасности и инцидентах, участниках киберугроз, а также позволяет сторонам проводить совместные учения, эксперты форумы и т. д.

Целью этого документа является организация взаимодействия между НБУ и Министерством финансов США для:

реализации механизмов обмена информацией в сфере кибербезопасности и актуальных киберугроз;

дальнейшего развития Центра киберзащиты Национального банка (CSIRT-NBU);

разработки и реализации мер поддержки Национального банка по вопросам кибербезопасности в банковском и финансовом секторах Украины.

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