Что такое Киберграм: Минцифра запускает тест на знание правил безопасности в сети — Finance.ua

Что такое Киберграм: Минцифра запускает тест на знание правил безопасности в сети Сегодня 12:01 — Технологии&Авто

Что такое Киберграм: Минцифра запускает тест на знание правил безопасности в сети

За первые четыре месяца войны хакеры совершили более 790 атак на киберсектор Украины.

Такие данные сообщило Госспецсвязи.

Для того чтобы украинцы могли защитить себя и свои данные в сети, Минцифры презентовало Киберграм — это быстрый тест на знание базовых принципов безопасности в цифровой среде.

Как пояснила заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, цифровая среда — это пространство для возможностей, обучения, работы и коммуникации. Каждый пользователь Интернета имеет право на безопасность и защиту в сети. Мы создаем образовательные продукты, цель которых — ознакомить украинцев с базовыми правилами безопасности в интернете. А Киберграм — это надежный способ проверить свои знания и избегать ошибок на практике.

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Что делает Киберграм

Тест проверяет пять компетенций:

защита устройств и безопасное подключение к интернету;

защита персональных данных и конфиденциальности, безопасность в интернете;

защита личных прав потребителя от мошенничества и злоупотреблений;

защита здоровья и благополучия;

защита окружающей среды.

Киберграм содержит 15 вопросов. Эти вопросы помогут определить уровень владения навыками безопасного поведения в сети. После прохождения теста вы получите сертификат. Его можно распространить в соцсетях или добавить в свой СV.

Пройдите тест по ссылке — https://osvita.diia.gov.ua/cybergram

Напомним, что мошенничество в Украине во время войны — явление не новое. Аферисты прибегают ко всем возможным способам, чтобы выманить у доверчивых граждан последнюю копейку. С началом полномасштабной войны для мошенников открылось новое «окно возможностей».

К распространенным мошенничествам во время войны можно отнести: фейковый сбор денег, эвакуационные перевозки, аренда не существующего жилья, финансовая помощь с фишингом, деньги от ООН, талоны на горючее. Поэтому будьте осторожны и не попадайтесь на удочку мошенников.

Как обезопаситься

Не верьте заголовкам, которые обещают вам какие-либо выплаты. Информацию о программах поддержки от государства всегда публикуют официальные источники (домен gov.ua). Также соответствующие уведомления появляются в «Дія».

Не вводите на сторонних сайтах данные своей карты. Даже если вы получите деньги от государства, такая заявка оформляется через приложение «Дія», все подтягивается автоматически.

Всегда проверяйте информацию из SMS. Пять минут, которые вы потратите, погуглив или позвонив в банк, могут сохранить ваши деньги.

Справка Finance.ua:

Также напомним, что на платформе «Дія.Освіта» также доступны онлайн-сериалы по теме кибербезопасности: образовательный сериал «Киберняне», образовательный сериал «Основы кибергигиены», образовательный сериал «Осторожно! Мошенники», гайд «Зачем вам кибергигиена?», гайд «Кибергигиена во время войны».

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