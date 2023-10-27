Будьте осторожны: где в Европе туристы чаще всего становятся жертвами мошенников — Finance.ua

Будьте осторожны: где в Европе туристы чаще всего становятся жертвами мошенников Сегодня 19:00 — Мир

Будьте осторожны: где в Европе туристы чаще всего становятся жертвами мошенников

Иностранные туристы больше всего рискуют быть обманутыми во Франции, которая считается одним из самых популярных туристических направлений в мире.

Эксперты Quotezone проанализировали, сколько туристов написали в отзывах на Tripadvisor о мошенничестве после посещения главных достопримечательностей Европы.

Об этом пишет Express

Две главные достопримечательности французской столицы Парижа — Эйфелева башня и собор Парижской Богоматери — были признаны местами с наибольшим количеством случаев мошенничества. В частности, многие туристы стали жертвами афер с поддельными билетами в этом районе.

«Что разочаровывает, так это количество мошенничеств вокруг нее (Эйфелевой башни) и отсутствие полиции», — поделился впечатлениями от посещения Парижа пользователь Kris V в Tripadvisor.

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«Поскольку это превратилось в туристическую ловушку, здесь повсюду продают всевозможные подделки, и атмосфера портится», — добавила пользователь Mmerola22.

Генеральный директор Quotezone Грег Уилсон дал туристам несколько полезных советов, как не стать жертвами мошенников.

«В местах с большим скоплением людей легко отвлечься, здесь преуспевают мошенники. Остерегайтесь всех, кто приближается к вам в таких ситуациях. У них есть много уловок, например, они предлагают подарки, предлагают сфотографироваться или притворяются, что помогают вам избавиться от пятна на вашей одежде», — отметил он.

При этом он посоветовал туристам не носить с собой наличные деньги и хранить банковские карты в сумке на молнии на груди или под одеждой.

Кроме того, предварительно покупая билеты на туристические локации через Интернет, путешественникам советуют убедиться, что они используют официальные сайты с большим количеством хороших отзывов.

Справка Finance.ua:

Напомним, аферисты прибегают ко всевозможным способам, чтобы выманить у доверчивых граждан последнюю копейку. С началом полномасштабной войны для жуликов открылось новое «окно возможностей», через которое можно неплохо поживиться.

Популярные виды мошенничества: 1. Фейковый сбор денег. 2. Эвакуационные перевозки. 3. Аренда жилья, которого нет. 4. Финансовая помощь с фишингом. 5. Деньги от ООН 6. Талоны на горючее.

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