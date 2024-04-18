В Украине запустили образовательную кампанию по личной кибербезопасности для граждан — Finance.ua
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В Украине запустили образовательную кампанию по личной кибербезопасности для граждан

Личные финансы
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В Украине запустили образовательную кампанию по личной кибербезопасности для граждан
В Украине запустили образовательную кампанию по личной кибербезопасности для граждан
В Украине проведут информационно-образовательную кампанию по личной кибербезопасности, чтобы повысить общий уровень осведомленности о существующих онлайн угрозах и научить украинцев основам кибергигиены.
Об этом сообщает представительство Фонда гражданских исследований и развития США в Украине (CRDF Global в Украине).
Кибербезопасность является важной составляющей национальной безопасности и коллективной безопасности цивилизованного мира. И заботиться о кибербезопасности должен каждый гражданин, независимо от социального статуса или возрастной категории.
На кого будет направлена ​​кампания:
  • одними из самых уязвимых являются подростки (11−17 лет) — они пользуются всеми технологиями гораздо увереннее, чем большинство взрослых, но имеют меньше жизненного опыта и критического мышления, из-за чего легче попадают на крючки мошенников;
  • взрослые (18−59 лет) пользуются технологическими новинками более избирательно, но не считают себя интересными для киберпреступников, а потому продолжают пренебрегать правилами безопасности;
  • пожилые люди (60+), ведь с началом полномасштабного вторжения они все больше пользуются онлайн-инструментами для получения новостей и связи с родными, а значит — также нуждаются в поддержке и объяснении правил кибергигиены.
Основные правила кибербезопасности:
  • не делитесь персональной информацией с незнакомцами и не распространяйте ее в сети;
  • используйте антивирус и обновляйте программное обеспечение;
  • не переходите по подозрительным ссылкам;
  • используйте длинные и сложные пароли для разных аккаунтов;
  • активируйте двухфакторную аутентификацию;
  • производите резервное копирование данных;
  • не давайте физического доступа к вашим устройствам;
  • блокируйте экраны гаджетов.
Основные принципы кибергигиены вместе с интерактивной игрой для проверки знаний доступны для ознакомления на странице.
Напомним, пользуясь бесплатной сетью открытого доступа Wi-Fi в общественных местах, кафе и транспорте, следует понимать, что существует риск для ваших личных и финансовых данных. Злоумышленники могут создать собственную фальшивую сеть Wi-Fi с бесплатным доступом. Подключившись к такой сети, устройство находится практически в полном распоряжении хакера.
Безопасность финансовых данных в Интернете начинается с создания безопасного пароля. Он необходим, чтобы защитить аккаунты от мошенников.
По материалам:
Finance.ua
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