В Украине запустили образовательную кампанию по личной кибербезопасности для граждан — Finance.ua

В Украине запустили образовательную кампанию по личной кибербезопасности для граждан Сегодня 12:47 — Личные финансы

В Украине запустили образовательную кампанию по личной кибербезопасности для граждан

В Украине проведут информационно-образовательную кампанию по личной кибербезопасности, чтобы повысить общий уровень осведомленности о существующих онлайн угрозах и научить украинцев основам кибергигиены.

Об этом сообщает представительство Фонда гражданских исследований и развития США в Украине (CRDF Global в Украине).

Кибербезопасность является важной составляющей национальной безопасности и коллективной безопасности цивилизованного мира. И заботиться о кибербезопасности должен каждый гражданин, независимо от социального статуса или возрастной категории.

На кого будет направлена ​​кампания:

одними из самых уязвимых являются подростки (11−17 лет) — они пользуются всеми технологиями гораздо увереннее, чем большинство взрослых, но имеют меньше жизненного опыта и критического мышления, из-за чего легче попадают на крючки мошенников;

взрослые (18−59 лет) пользуются технологическими новинками более избирательно, но не считают себя интересными для киберпреступников, а потому продолжают пренебрегать правилами безопасности;

пожилые люди (60+), ведь с началом полномасштабного вторжения они все больше пользуются онлайн-инструментами для получения новостей и связи с родными, а значит — также нуждаются в поддержке и объяснении правил кибергигиены.

Основные правила кибербезопасности:

не делитесь персональной информацией с незнакомцами и не распространяйте ее в сети;

используйте антивирус и обновляйте программное обеспечение;

не переходите по подозрительным ссылкам;

используйте длинные и сложные пароли для разных аккаунтов;

активируйте двухфакторную аутентификацию;

производите резервное копирование данных;

не давайте физического доступа к вашим устройствам;

блокируйте экраны гаджетов.

Основные принципы кибергигиены вместе с интерактивной игрой для проверки знаний доступны для ознакомления на странице

Напомним, пользуясь бесплатной сетью открытого доступа Wi-Fi в общественных местах, кафе и транспорте, следует понимать , что существует риск для ваших личных и финансовых данных. Злоумышленники могут создать собственную фальшивую сеть Wi-Fi с бесплатным доступом. Подключившись к такой сети, устройство находится практически в полном распоряжении хакера.

Безопасность финансовых данных в Интернете начинается с создания безопасного пароля. Он необходим, чтобы защитить аккаунты от мошенников.

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