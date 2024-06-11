В Европе продлят еще на год защиту для украинских беженцев — Finance.ua

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В Европе продлят еще на год защиту для украинских беженцев

Личные финансы
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В Европе продлят еще на год защиту для украинских беженцев
В Европе продлят еще на год защиту для украинских беженцев
Сегодня Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для лиц, бегущих от агрессии россии против Украины, еще на год — с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года.
Об этом пишет ec.europa.eu.
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Учитывая продолжающиеся российские атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру по всей Украине, нет безопасных и долговременных условий для возвращения людей в Украину. Таким образом, Комиссия считает, что причины временной защиты остаются, и что ее следует продлить еще на один год как необходимый и соответствующий ответ на текущую ситуацию.
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Конечная цель состоит в том, чтобы все те, кто убегает от захватнической войны россии, могли найти защиту в ЕС, а тем почти 4,2 миллионам людей, которые уже пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС, была обеспечена как можно большая стабильность согласно текущим обстоятельствам.

Что предоставляется

Директива о временной защите предоставляет немедленную защиту и доступ к правам в ЕС:
  • включая право на проживание,
  • доступ к рынку труда,
  • проживание,
  • социальную помощь,
  • медицинскую и другую помощь.
Это также помогает государствам-членам управлять прибытиями упорядоченно и эффективно.
Следующие шаги
Комиссия представит предложение министрам на Совете юстиции и внутренних дел 13 июня. Тогда Совет должен официально принять предложение.
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Напомним, ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года по единогласному решению государств-членов, она была автоматически продлена на один год, и Совет продлил ее еще на один год до 4 марта 2025 года.
На данный момент почти 4,2 миллиона человек, перемещенных из Украины, пользуются временной защитой в ЕС, среди которых одну треть составляют дети.

Справка Finance.ua:

  • начиная с апреля 2023 года общий уровень ежемесячных расходов украинцев за границей стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов. В частности, ежемесячные расходы украинцев на личные цели превышают 1 млрд долларов.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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