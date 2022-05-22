В Европе подорожали б/у авто: ТОП-10 популярных моделей — Finance.ua

В Европе подорожали б/у авто: ТОП-10 популярных моделей

Сегодня 19:07 — Личные финансы

В Европе подорожали б/у авто: ТОП-10 популярных моделей

В Европе стремительно растет спрос на подержанные автомобили. За первый квартал 2022 года продажи б/у авто высшей ценовой категории выросли вдвое. Об этом свидетельствует статистика компании AAA Auto.

В первом квартале стали продавать больше б/у авто практически всех брендов. Причем, особенно выросла популярность дорогих премиальных моделей.

«Во всех странах, где мы работаем, растет интерес к автомобилям премиум-сегмента. Этому есть несколько причин. В связи с пандемией, покупатели начали больше инвестировать в автомобили, чтобы обеспечить себе комфорт и безопасность, которые не может обеспечить общественный транспорт. Вторая причина — это двигатели. Машины низшего и среднего классов чаще производят с двигателями меньшего объема, тогда как дорогие авто комплектуются более мощными агрегатами», — объяснили AAA Auto.

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Также свою роль сыграл дефицит автомобильных микрочипов, ставший причиной сокращения производства машин. Из-за нехватки новых авто многие покупатели обратили взоры на относительно свежую «вторичку» — модели возрастом до 5 лет.

Названы и наиболее продаваемые авто в этой категории. В ТОП-10 — сразу шесть внедорожных моделей. Интересная деталь: в перечень лидеров попали пикапы Ford Ranger и Mitsubishi L200, а такие автомобили часто покупают для ВСУ и теробороны.

Самые популярные б/у авто в Европе возрастом до 5 лет:

Skoda Kodiaq Skoda Superb Ford Transit/Tourneo Custom Mercedes-Benz CLA Toyota RAV4 Volkswagen Arteon Ford Ranger Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLC Mitsubishi L200

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