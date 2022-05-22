В Европе подорожали б/у авто: ТОП-10 популярных моделей — Finance.ua

«Во всех странах, где мы работаем, растет интерес к автомобилям премиум-сегмента. Этому есть несколько причин. В связи с пандемией, покупатели начали больше инвестировать в автомобили, чтобы обеспечить себе комфорт и безопасность, которые не может обеспечить общественный транспорт. Вторая причина — это двигатели. Машины низшего и среднего классов чаще производят с двигателями меньшего объема, тогда как дорогие авто комплектуются более мощными агрегатами», — объяснили AAA Auto.
Также свою роль сыграл дефицит автомобильных микрочипов, ставший причиной сокращения производства машин. Из-за нехватки новых авто многие покупатели обратили взоры на относительно свежую «вторичку» — модели возрастом до 5 лет.
Названы и наиболее продаваемые авто в этой категории. В ТОП-10 — сразу шесть внедорожных моделей. Интересная деталь: в перечень лидеров попали пикапы Ford Ranger и Mitsubishi L200, а такие автомобили часто покупают для ВСУ и теробороны.
Самые популярные б/у авто в Европе возрастом до 5 лет:
Skoda Kodiaq
Skoda Superb
Ford Transit/Tourneo Custom
Mercedes-Benz CLA
Toyota RAV4
Volkswagen Arteon
Ford Ranger
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLC
Mitsubishi L200
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