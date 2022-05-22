Зарегистрировать авто можно будет в ЦПАУ: правительство определило условия — Finance.ua
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Зарегистрировать авто можно будет в ЦПАУ: правительство определило условия

Сегодня 10:00Личные финансы
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Кабинет Министров внес изменения в список административных услуг через центры предоставления административных услуг. Там можно зарегистрировать автомобиль и получить номерные знаки.
Об этом говорится в распоряжении от 17 мая № 391-р.
Согласно документу, в услуги ЦПАУ включены:
  • регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства регистрации и номерных знаков;
  • снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для поездок.
В то же время в ЦПАУ будут регистрировать только автомобили, которые согласно законодательству не подлежат осмотру и экспертному исследованию.
Также будут регистрировать авто, по которым поданы подтверждающие документы о проведении осмотра, или такая информация содержится в единой информационной системе МВД.
До этого времени в центрах предоставления административных услуг можно было зарегистрировать только мопеды и прицепы.

Справка Finance.ua:

  • ранее стало известно, что Кабмин разрешил оформлять в Центрах предоставление административных услуг не только новые, но и подержанные транспортные средства.
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По материалам: Finance.ua
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