В этом году на ВСУ дополнительно требуется 500 млрд гривен. Их берут из налогов и внутренних займов — Минфин Сегодня 12:02 — Казна и Политика

В этом году на ВСУ дополнительно требуется 500 млрд гривен. Их берут из налогов и внутренних займов — Минфин

В 2024 году для закрытия потребностей Сил обороны Украины требуется дополнительное финансирование примерно на 500 миллиардов гривен.

Об этом Министерство финансов Украины сообщило в комментарии hromadske.

В министерстве объяснили, что международные партнеры Украины не финансируют наши военные расходы. На это идут деньги из налогов вместе с внутренними займами. Они являются решающим источником финансирования военных действий, отмечает Минфин.

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В первые месяцы 2024 года правительство было вынуждено авансировать 6 миллиардов долларов на закупку необходимого вооружения и техники из следующих периодов из-за того, что партнеры задерживались с поставкой обещанного оружия.

«Мы должны отвечать на новые запросы сил обороны и других военных ведомств на дополнительное финансирование. Дополнительная потребность составляет около 500 млрд гривен на 2024 год», — сообщили в министерстве.

Все эти средства необходимы для ВСУ для обеспечения их необходимыми выплатами, а также оружием, дронами, оборудованием, медикаментами, для развития собственных мощностей в целях производства вооружения.

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По данным Минфина, в текущем году потребность во внешнем финансировании составляет 38 миллиардов долларов. Ожидается, что Украина получит деньги полностью — партнеры дали соответствующие заверения. Но опять же эти средства направляются на невоенные расходы — на социальную и гуманитарную сферы. Просмотр суммы не планируется.

По прогнозу Минфина, на следующий год потребность во внешней поддержке будет сохраняться.

Напомним, Кабинет Министров одобрил изменения в госбюджет на 2024 год, согласно которым расходы на оборону увеличат на 495,3 миллиарда гривен. То есть могут вырасти налоги.

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Большинство средств для покрытия дополнительных расходов на оборону планируется получить благодаря увеличению доходов госбюджета более чем на 214 млрд гривен. Также Украине придется занимать более 160 млрд на внутреннем рынке. Более 60 миллиардов гривен планируют урезать из расходов на обслуживание государственного долга.

Параллельно правительство инициировало изменения в Налоговый кодекс, чтобы за счет налогов получить дополнительно 140 млрд гривен.

В частности, планируется повысить ставку военного сбора до 5%, а также распространить его на ФЛП (первая, вторая и четвертая группы будут платить его в размере 5% из расчета двух минимальных зарплат, а третья группа — 1% от дохода).

Законопроект, который предлагает эти изменения, вскоре должен рассмотреть парламент.

hromadske По материалам:

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