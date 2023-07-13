В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую — Finance.ua

В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую Сегодня 04:16 — Казна и Политика

В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую

Европейская комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком разработала стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую, в том числе переход на евроколею шириной 1435 мм.

Соответствующий документ обнародован на сайте ЕК.

«Из-за последствий нынешнего конфликта можно ожидать, что в Украине и Молдове произойдут значительные экономические преобразования, которые будут способствовать дальнейшей интеграции в ЕС, укреплению трансграничных связей, повышению социальной сплоченности и экономического развития. Железнодорожный транспорт может сыграть ключевую роль в этой трансформации», — отмечается в Стратегии.

Отмечается, что железнодорожный сектор является важной цепью логистики, а значит — предпосылкой для будущих инвестиций в Украину и Молдову.

Однако существует ряд технических вызовов, которые нужно преодолеть.

Основной вызов состоит в необходимости построения в Украине и Молдове новой магистральной сети колеи 1435 мм, которая будет работать параллельно с нынешней сетью 1520 мм.

При этом евроколея 1435 мм будет предназначена для скоростных перевозок. Это международные пассажирские поезда, Интерсити, перевозка грузов в контейнерах/на платформах.

Существующая колея 1520 мм будет обслуживать более медленный транспорт. Это местные и региональные пассажирские поезда, тяжеловесные грузы.

Развитие магистральной сети 1435 мм будет осуществляться в три этапа — с запада на восток:

строительство евроколеи 1435 мм от границы с Польшей (Мостиска) до Львова и в Молдове от Кишинева до границы с Румынией;

строительство евроколеи 1435 мм между Львовом и Киевом, создание второго коридора на севере Украины — от Польши (Дорогуск) до Киева и соединение Львова с Чопом;

продолжение евроколеи от Киева на восток — в Харьков и Днепр, а также расширение сети на западе и юге Украины: от Польши (Рава-Русская) до Львова, от Львова — до границы с Румынией (через Ивано-Франковск и Черновцы), от Одессы — до Кишинева.

В дальнейшем возможно расширение железнодорожной сети 1435 мм в такие города, как Запорожье, Херсон, Николаев, Мариуполь, Донецк, Луганск и Севастополь.

Общая стоимость трех этапов — около 11,5 млрд евро (первый — 700 млн евро, второй — 5,9 млрд евро, третий — 4,9 млрд евро).

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В то же время, как подчеркивают авторы стратегии, строительство новых коридоров с европейской шириной колеи 1435 мм в Украине и Молдове не достаточно для обеспечения интеграции железнодорожных систем этих стран в ЕС.

Среди проблем указывается состояние подвижного состава в Украине.

Так, кроме того, что все существующие украинские локомотивы предназначены для колеи 1520 мм и потому несовместимы с будущей сетью 1435 мм, практически весь существующий парк локомотивов устаревший.

Например, средний возраст электровозов составляет около 42 лет (нормативный срок эксплуатации 30 лет), магистральных тепловозов — около 32 лет (нормативный срок службы — 20 лет), маневровых тепловозов — около 38 лет (нормативный срок службы — 20 лет), тепловозов — около 38 лет (нормативный срок эксплуатации — 25 лет).

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Отмечается, что данные отражают подвижной состав по «инвентарной книге», но парк локомотивов в рабочем состоянии значительно меньше.

Более 600 локомотивов АО «Укрзализныця» имеют просроченный ремонт. В целом, по оценкам АО «Укрзализныця», средний износ локомотивов составляет более 98%.

Указывается, что «Укрзализныця» разработала план обновления подвижного состава под названием «Локомотив». Но концепция обновления локомотивного парка предполагает реализацию до 2033 года.

В 2021 году Украина договорилась с Францией о закупке 130 грузовых электровозов модели Alstom Prima. Однако этот контракт заморожен в связи с военными действиями.

Общий парк грузовых вагонов АО «Укрзализныця» составляет около 82,5 тыс. единиц, что составляет около 50% от общего количества вагонов — около 168 тыс. единиц (учитывая также частные вагоны). При этом из имеющегося парка принадлежащих «Укрзализныце» грузовых вагонов в рабочем состоянии находится около 62,9 тыс. единиц (76%).

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Економічна Правда По материалам:

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