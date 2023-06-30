Укрзализныця в июле будет ремонтировать пути на Прикарпатье: как изменится движение поездов — Finance.ua
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Укрзализныця в июле будет ремонтировать пути на Прикарпатье: как изменится движение поездов

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«Укрзализныця» с 17 по 27 июля закроет раховское направление движения из-за планового ремонта путей на участке Делятин-Надворная.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
С 17 по 27 июля поезда, обычно следующие в Рахов, будут ограничены до Ивано-Франковска. Ограничения будут касаться только рабочих дней, в выходные поезда будут курсировать в и из Рахова стандартным образом.
В УЗ добавили, что уже работают над назначением ежедневных «горных шаттлов» из Львова в Ворохту (через Яремче и Татаров-Буковель) комфортабельными поездами ДПКр-3.
«Это дизельные поезда нового поколения с местами для сидения и кондиционированием во всех вагонах первого и второго класса. Рейсы из Львова и обратно из гор будут выполняться ежедневно, так что можете бронировать свое путешествие во Львов или Ивано-Франковск уже сейчас», — пояснили в компании.
На время ремонтных работ в горах (и вдобавок — на участке Деражня-Комаровцы) с 18 июля дополнительно будет назначен рейс № 255/256 Киев-Черновцы.
Таким образом, пока вагоны поезда № 55/56 не смогут проехать в Рахов, с 16 по 27 июля они будут соединять столицу с Буковиной.
Кроме этого, в Ивано-Франковск запустят дополнительный поезд: № 226 Запорожье — Ивано-Франковск. Сначала — в тестовом режиме в одну дату — 12 июля из Запорожья, 13 июля из Ивано-Франковска.
По материалам:
Економічна Правда
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